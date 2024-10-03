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ЦАХАЛ ликвидировал командира «Хезболлы», который отвечал за удар по Голанским высотам

  • 3.10.2024, 21:34
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ЦАХАЛ ликвидировал командира «Хезболлы», который отвечал за удар по Голанским высотам

В результате удара террористов погибло 12 детей.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 3 октября, сообщили о ликвидации полевого командира «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечает ЦАХАЛ, в совместной операции с ВВС Израиля, был нанесен удар по зданию на юге Ливана в районе, где действовали солдаты пехоты.

Израильские военные утверждают, что в результате удара погиб командир регионального подразделения «Хезболлы» и другие полевые офицеры.

ЦАХАЛ также утверждает, что ликвидированный командир ответственен за удар по Голанским высотам, когда погибли 12 детей. В частности, истребители израильской армии ликвидировали Хидера аш-Шабиа.

Также там отмечают, что Хидер несет ответственность за сотни ракетных и противотанковых обстрелов по позициям ЦАХАЛа в районе Хар-Дова, горы Хермон и северной части Голанских высот.

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