Шольц: Воссоединение Германии — еще не завершенный процесс 1 3.10.2024, 22:05

Олаф Шольц

В ФРГ состоялись торжества по случаю Дня германского единства.

В столице федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания Шверине в четверг, 3 октября, состоялись центральные торжества по случаю национального праздника — Дня германского единства. В городском кафедральном соборе отслужили экуменическую мессу, на улицах тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, передает DW.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с речью перед 450 приглашенными гостями, среди которых был и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что запад и восток страны далеко продвинулись в деле единения, но этот процесс нельзя считать завершенным. Шольц призвал не забывать и о тяготах, которые пришли для многих восточных немцев вместе с обретением свободы.

«Я не раскрою здесь никакого секрета: германское воссоединение, конечно, не завершено и спустя 34 года», - констатировал канцлер. Он призвал не забывать, что ни одна другая страна не сталкивалась с испытаниями, подобными тем, с которыми столкнулась Германия: «Стране пришлось объединять в единое целое два государства, которые на протяжении четырех десятилетий строили абсолютно разные модели общества — в экономическом, политическом, культурном и ментальном планах».

Олаф Шольц призвал не забывать и о негативных последствиях воссоединения Германии для жителей восточных земель. «Для миллионов тогдашние перемены означали освобождение и новое начало. Но для миллионов перемены обернулись в последующие годы крушением. Для многих жизнь кончилась, они ощутили, что их знания, опыт и заслуги обесценены. Это тоже является частью истории Германии после 1990 года. Это никогда нельзя забывать и замалчивать», - подчеркнул канцлер ФРГ.

Комментируя итоги недавних земельных выборов в восточных регионах, в ходе которых до трети избирателей высказались за «авторитарную и национал-радикальную политику», Шольц отметил, что это вредит всей стране. «Потребуется еще много работы, чтобы исправить это», - добавил он.

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