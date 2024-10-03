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Представлены новейшие образцы украинского оружия

  • 3.10.2024, 22:26
  • 1,134
Представлены новейшие образцы украинского оружия

Видео.

Минобороны Украины представило иностранным партнерам новейшие образцы отечественного оружия. Презентация проходила на одном из военных полигонов.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Как отметили в Минобороны, партнерам были показаны образцы отечественного оружия, доказавшие свою эффективность на поле боя.

Среди продемонстрированных образцов:

беспилотные летательные аппараты;

противотанковый ракетный комплекс «Стугна»;

самоходная артиллерийская установка «Богдана»;

бронеавтомобили;

роботизированные системы, в том числе наземные дроны-камикадзе.

«У нас есть уникальные разработки, которые уже прошли испытания в боях и доработаны разработчиками до определенного эталона. Приглашаем мировых производителей оружия и инвесторов к сотрудничеству, чтобы вместе укрепить нашу обороноспособность», - рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, очень важно инвестировать в украинский ОПК.

В частности, портал Defence Express, заметил, что на видео показана новая версия артсистемы «Богдана». На видео видна, скорее всего, буксируемая артиллерийская система, работа над которой началась в декабре 2023 года.

Артиллерийская часть от 2С22 «Богдана» установлена на лафете предположительно от буксируемой «Гиацинт-Б». Это связано с тем, что Украина может производить больше стволов, чем шасси под САУ «Богдана». Из-за того, что потребность войск в артиллерии значительна, возникла идея создать несамоходный вариант «Богдана-Б».

В Defence Express считают, что еще рано говорить о подробных характеристиках САУ, ведь это первое ее публичное появление.

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