В Грузии начали расследование фальсификации выборов в парламент 6 30.10.2024, 12:20

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Фото: AFP

Президента вызвали в прокуратуру.

В Грузии начали расследование по факту предполагаемой фальсификации недавних парламентских выборов, 30 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры страны.

Как заявили правоохранители, согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной СМИ, у президента Грузии Саломе Зурабишвили могут наличествовать доказательства фальсификации. Поэтому ей отправили вызов на допрос в прокуратуру 31 октября.

Правоохранители сообщают, что проведут все необходимые следственные и процессуальные действия для изучения фактов, изложенных в заявлении Центизбиркома, а также упомянутых президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями миссий по наблюдению за выборами.

В частности, в рамках расследования планируется допросить всех лиц, которые могут обладать информацией относительно инкриминируемого правонарушения.

27 октября на сайте грузинской избирательной комиссии сообщили, что по итогам обработки бюллетеней на 99% избирательных участков партия «Грузинская мечта» набрала 54,24% голосов избирателей.

28 октября в Тбилиси состоялась акция протеста, на которой грузинские оппозиционные партии требовали проведения повторных выборов.

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