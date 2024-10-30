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Еще один самолет российской авиакомпании сломался в воздухе

  • 30.10.2024, 18:13
Еще один самолет российской авиакомпании сломался в воздухе

Пришлось возвращаться в Москву.

Пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus A321, следовавший из Москвы в Анталью, вынужденно вернулся в международный аэропорт Шереметьево после срабатывания датчика неисправности. Лайнер благополучно приземлился в 11:44 по минскому времени, сообщает ТАСС.

Командир воздушного судна принял решение о возврате из-за срабатывания датчика давления в кабине, уточняет агентство «Москва», ссылаясь на источник в экстренных службах. После приземления самолет самостоятельно направился на стоянку.

Это далеко не первый случай поломки самолетов российских авиакомпаний за последнее время. Так, в начале сентября у лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевшего из Антальи в Москву, на высоте 10 650 метров вышли из строя оба автопилота, а при посадке отказало управление носового колеса. На борту находились 228 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет успешно приземлился. Росавиация признала происшествие авиационным инцидентом и начала расследование. При этом всего сутки спустя самолет вернулся к выполнению полетов и отправился в Бодрум.

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