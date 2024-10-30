Законодатели США призвали разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной 6 30.10.2024, 20:15

К Байдену обратились двухпартийные лидеры Хельсинкской комиссии.

Двухпартийные лидеры Хельсинкской комиссии США обратились к президенту страны Джо Байдену. Они просят его дать разрешение Польше как союзнику по НАТО сбивать вражеские ракеты над Украиной.

Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн направили Байдену письмо. В нем они просят предоставить Польше полномочия «перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие приблизиться к польскому воздушному пространству».

Их запрос основан на том, что Польша имеет инициативу применять свои системы ПВО и потенциально расширить их действие не только на польское небо, но и на украинское.

Следует напомнить, что этой весной, во время одного из обстрелов Украины Россией, российские ракеты на короткое время пересекли польское воздушное пространство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com