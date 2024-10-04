Новейшие «С-400» армии РФ сломались в момент атаки ВСУ и были разгромлены в Курской области
- 4.10.2024, 7:53
ЗРК уничтожили при помощи шести ударных дронов.
Силы обороны Украины при помощи шести ударных дронов разгромил позиции ЗРК «С-400» одного из подразделений 11-й армии ВВС и ПВО РФ в районе населенного пункта Журавлино в Курской области.
В результате атаки уничтожены две пусковые установки вышеназванного комплекса, еще одна спусковая установка повреждена, а также выведен из строя пункт боевого управления.
Об этом пишет российский Telegram-канал «Досье шпиона».
В сообщении уточняется, что атака была осуществлена еще 20 сентября. Попавшие под удар комплексы ПВО прикрывали воздушное пространство по направлению к Курску.
Расчет обнаружил приближение дронов, однако стрельба по воздушным целям не проводилась ввиду возникших технических неисправностей.
Паблик акцентирует внимание на том, что речь идет о новых комплексах, произведенных в 2023 году.