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Новейшие «С-400» армии РФ сломались в момент атаки ВСУ и были разгромлены в Курской области

  • 4.10.2024, 7:53
Новейшие «С-400» армии РФ сломались в момент атаки ВСУ и были разгромлены в Курской области

ЗРК уничтожили при помощи шести ударных дронов.

Силы обороны Украины при помощи шести ударных дронов разгромил позиции ЗРК «С-400» одного из подразделений 11-й армии ВВС и ПВО РФ в районе населенного пункта Журавлино в Курской области.

В результате атаки уничтожены две пусковые установки вышеназванного комплекса, еще одна спусковая установка повреждена, а также выведен из строя пункт боевого управления.

Об этом пишет российский Telegram-канал «Досье шпиона».

В сообщении уточняется, что атака была осуществлена еще 20 сентября. Попавшие под удар комплексы ПВО прикрывали воздушное пространство по направлению к Курску.

Расчет обнаружил приближение дронов, однако стрельба по воздушным целям не проводилась ввиду возникших технических неисправностей.

Паблик акцентирует внимание на том, что речь идет о новых комплексах, произведенных в 2023 году.

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