ISW: Наступательные операции Путина на Донбассе скоро прекратятся 4.10.2024, 8:00

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Аналитики озвучили ряд причин.

Осенью 2023 года ВС РФ начали новую наступательную операцию на Востоке Украины, а украинские силы ведут эффективную оборону вдоль всей линии фронта, нанося врагу большие потери.

При этом если ВСУ отступают, то медленно, не бегут с поля боя и не позволяют армии Путина быстро развить свой успех.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали события на фронте спустя год после начала ВС РФ новой наступательной операции на Донбассе.

Уже в ближайшие месяцы ВС РФ остановятся и не смогут идти вперед из-за нехватки материальных и людских ресурсов.

Аналитики подчеркнули, что армия Путина сумела добиться некоторых тактических успехов, но и при этом не смогла захватить оперативно значимые цели. Не так давно ВС РФ оккупировали Угледар.

Единственный плюс — улучшение тактической позиции, чтобы продолжать свое продвижение к трассе Донецк — Запорожье.

Однако оккупация этого города не изменит оперативную обстановку на Западе Донбасса. Военные операции ВС РФ по захвату Часова Яра или оттеснения ВСУ за реку Оскол зашли в тупик.

Российские войска так и не смогли провести широкий оперативный маневр сразу по нескольким направлениям Донбасса.

Еще летом 2024 года МО РФ подготовило резервы для проведения военных операций на Донбассе. Однако месяцы изнурительных боев ослабили армию Путина.

МО РФ пришлось израсходовать все свои резервы во время боев на Покровском направлении и в районе Угледара.

Текущая российская наступательная операция, которая была начата летом 2024 года, вероятно, завершится в ближайшие недели и месяцы, но российские войска, тем не менее, могут продолжать проводить наступательные операции в гораздо более медленном темпе по всей Украине.

Это помешало бы украинским силам накопить человеческую силу и ресурсы, необходимые для противодействия общетеатральной инициативе.

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