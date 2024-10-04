закрыть
4 октября 2024, пятница, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израильская армия ликвидировала одного из руководителей ХАМАСа

  • 4.10.2024, 8:02
  • 1,478
Израильская армия ликвидировала одного из руководителей ХАМАСа

Он поставлял оружие большому количеству террористов на Западном берегу реки Иордан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу террористической сети ХАМАС в городе Тулькарм, а также группу других террористов.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что в четверг, 3 октября, армия Израиля нанесла удар по району Тулькарма (город в Палестине, на Западном берегу реки Иордан. - ред.) и ликвидировала террориста Захи Ясера Абд ар-Разека Уфи, - руководителя террористической сети ХАМАС в этом городе.

Военные сообщили, что Уфи спланировал и возглавил попытку подрыва автомобиля в израильском поселении Атерет 2 сентября 2024 года. Террорист поставлял оружие большому количеству террористов в этом районе, планировал и руководил существенным количеством дополнительных террористических атак, направленных против общин в Иудее и Самарии и на остальной территории израильского фронта. В ближайшее время Уфи планировал осуществить новую террористическую атаку.

Израильские военные также отметили, что Уфи участвовал в планировании и осуществлении многочисленных значительных и экстремальных террористических атак против израильского гражданского населения в Иудее и Самарии, во время которых получили ранения большое количество гражданских лиц.

«Уфи действовал для укрепления террористической сети ХАМАС и оказания помощи другим террористам в этом регионе в осуществлении значительных обстрелов и подрывов автомобилей», - отмечается в сообщении.

В то же время, отметили в ЦАХАЛ, вместе с Уфи было ликвидировано много других важных террористов, входивших в террористическую сеть в Тулькарме.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип