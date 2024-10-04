Spiegel: Украина могла бы поразить более 300 целей в РФ ракетами Storm Shadow и ATACMS
- 4.10.2024, 8:28
Аэродромы и не только.
Украина могла бы поразить более 300 военных целей в РФ, если бы Запад разрешил ВСУ использовать западное дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине российской территории.
Об этом пишет Spiegel.
Так, разрешение на удары по территории России ракетами Storm Shadow (до 250 км) открыло бы Украине доступ к 261 военной цели: склады с боеприпасами, аэродромы, командные пункты, радары и стационарные комплексы радиоэлектронной разведки.
Разрешение на ATACMS (до 300 км) открывает доступ к 52 дополнительным целям. Всего в пределах 300 км находятся 313 военных целей.
Аналитик ISW Джордж Баррос отмечает, что даже небольшое количество ракет помогло бы нарушить логистику оккупантов в случае ударов Украины по крупным целям.
«Если у нас нулевая терпимость к риску, если мы не готовы брать на себя риски в защите от российской агрессии, тогда мы теряем нашу способность к действию и даем Кремлю вето на наши решения», - сказал эксперт.
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил во время визита в Киев в четверг, что Украина должна иметь возможность бить западным дальнобойным оружием по целям в РФ. Чиновник акцентировал внимание на том, что речь идет о самообороне и международное право на стороне Украины.