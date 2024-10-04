«Путин именно этого и боится» 4.10.2024, 8:35

5,674

Эксперт рассказал, когда разразится «страшная русская смута».

Тяжелые бои на фронте в Украине продолжаются уже третий год именно потому, что российские войска постоянно пытаются наступать, несмотря на свои огромные потери. Российская армия уже давно потеряла бы свой наступательный ресурс, если бы жизнь собственных солдат имела бы для России значение.

Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что для РФ жизнь солдата - это ноль. Страна-агрессор продолжает воевать, хоть ее потери убитыми и ранеными составляют уже под миллион.

В РФ медленно нарастают протесты

Сунгуровский отметил, что внутри страны-агрессора России хоть медленно и неуверенно, но растет протестный потенциал и в обществе, и среди военных. Гражданские начинают возмущаться из-за того, что делают российские оккупанты, возвращаясь в российские города с оружием.

«Но когда это взорвется? Это Россия. «Умом Россию не понять». Их невозможно понять, потому что одно дело - адекватный человек, а другое - зомби. Когда человека накачивают пропагандистскими штучками в течение десятилетий, начиная с детсада...», - считает военный эксперт.

Он отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, когда оккупанты потеряют наступательный потенциал. По его словам, операция в Курской области была рассчитана именно на то, чтобы уменьшить возможности захватчиков проводить наступления, а также на подталкивание россиян к беспорядкам в обществе.

«Расчет той самой Курской операции ВСУ был на то, что нужен триггер, чтобы это взорвалось. Пока такого не произошло, потому что у Кремля еще есть достаточно ресурсов, чтобы удерживать свою власть в регионах. Когда этих рычагов не будет - а это в основном финансовые рычаги, - тогда можно будет рассчитывать на то, что этот потенциал будет не просто нарастать, а угрожать режиму», - сказал эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин боится именно того, что этот потенциал перерастет в «страшную русскую смуту», когда населению будет безразлично, кого убивать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com