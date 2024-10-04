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В России сожгли областное управление ФСБ

  • 4.10.2024, 8:51
  • 1,922
В России сожгли областное управление ФСБ

Украинская разведка показала видео и раскрыла подробности.

В четверг, 3 октября, в городе Новосибирск в Российской федерации сгорело областное управление ФСБ.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли.

«Подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле», - отметили в ГУР.

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