Под Минском продают атмосферный деревянный дом с большим участком 4.10.2024, 9:53

Усадьба воплощает все мечты о беззаботном загородном отдыхе.

Этот уютный одноэтажный дом, кажется, воплощает все мечты о беззаботном загородном отдыхе. Экологичный деревянный коттедж находится в 25 километрах от Минска. В доме есть все удобства, включая газ, а расположилась постройка на огромном участке в 30 соток, пишет Realt.

Находится дом в деревне Заречное Дзержинского района Минской области. Это − Раковское направление, 24 километра от МКАД.

Деревянный одноэтажный дом был возведен в 2016-м году. Постройка из профилированного бруса стоит на плитном фундаменте. Она накрыта крышей из еврошифера и утеплена минеральной ватой.

Общая площадь дома составляет 85 квадратных метров. Одноэтажная постройка состоит из кухни, просторной гостиной, двух спальных комнат и санузла.

На входе в дом находится утепленный тамбур с мини-котельной.

Все комнаты в доме отделаны в природных оттенках, в интерьере использовано много дерева.

Из гостиной можно попасть на просторную крытую террасу.

В доме есть все удобства — электричество, вода, канализация и даже газ. В жилых комнатах установлены батареи, также есть водяные теплые полы.

Деревянный коттедж расположен на большом участке рядом с лесом. Площадь земли − 30 соток (25 соток в частной собственности + 5 соток в ЛПХ).

На участке есть хозпостройка, уличный бассейн, детский батут и зона для барбекю.

По периметру территории высажены многолетние деревья и живая аллея из туй.

Рядом с домом протекает река Птичь. Вокруг − красивая природа, тишина, грибные места. Учитывая живописное окружение, неподалеку от деревни можно найти много баз отдыха и усадеб. В 15 километрах от Заречного расположен парк активного отдыха «Якутские горы».

Стоимость дома — 109,8 тысячи долларов.

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