Под Минском продают атмосферный деревянный дом с большим участком
- 4.10.2024, 9:53
Усадьба воплощает все мечты о беззаботном загородном отдыхе.
Этот уютный одноэтажный дом, кажется, воплощает все мечты о беззаботном загородном отдыхе. Экологичный деревянный коттедж находится в 25 километрах от Минска. В доме есть все удобства, включая газ, а расположилась постройка на огромном участке в 30 соток, пишет Realt.
Находится дом в деревне Заречное Дзержинского района Минской области. Это − Раковское направление, 24 километра от МКАД.
Деревянный одноэтажный дом был возведен в 2016-м году. Постройка из профилированного бруса стоит на плитном фундаменте. Она накрыта крышей из еврошифера и утеплена минеральной ватой.
Общая площадь дома составляет 85 квадратных метров. Одноэтажная постройка состоит из кухни, просторной гостиной, двух спальных комнат и санузла.
На входе в дом находится утепленный тамбур с мини-котельной.
Все комнаты в доме отделаны в природных оттенках, в интерьере использовано много дерева.
Из гостиной можно попасть на просторную крытую террасу.
В доме есть все удобства — электричество, вода, канализация и даже газ. В жилых комнатах установлены батареи, также есть водяные теплые полы.
Деревянный коттедж расположен на большом участке рядом с лесом. Площадь земли − 30 соток (25 соток в частной собственности + 5 соток в ЛПХ).
На участке есть хозпостройка, уличный бассейн, детский батут и зона для барбекю.
По периметру территории высажены многолетние деревья и живая аллея из туй.
Рядом с домом протекает река Птичь. Вокруг − красивая природа, тишина, грибные места. Учитывая живописное окружение, неподалеку от деревни можно найти много баз отдыха и усадеб. В 15 километрах от Заречного расположен парк активного отдыха «Якутские горы».
Стоимость дома — 109,8 тысячи долларов.