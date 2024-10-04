Вдруг «Шахеды» лучше прицелятся по Лукашенко Telegram-канал «Вечерний дофамин»

4.10.2024, 10:36

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Позитивная новость.

Балорусские демсилы пытаются держать повестку вокруг обращения Литвы в МУС по поводу Лукашенко и Гааги.

Сегодня высказался МИД Польши.

«Мы согласны с тем, что есть обоснованные поводы для утверждения, что режим Лукашенко мог совершить преступления, определенные уставом МУС. Мы с интересом ознакомимся с аргументацией литовской стороны. Это означает полную поддержку литовского обращения со стороны МИД Польши», — говорится в заявление.

Зато Рыженков сообщил РИА Новости, что считает все обвинения против Лукашенко «абсурдными и надуманными». Ему очевидна «бесперспективность потуг Вильнюса» и «его кураторов».

Ну и к позитивным новостям. Лукашенко сегодня провел полдня в южной части страны, где, по сообщениям канала «Беларускі Гаюн», сегодня взорвался очередной российский «Шахед». Всего их в страну залетело три.

Я вот подумал, что так себе позитив… Но вдруг в следующий раз они получше прицелятся?

Telegram-канал «Вечерний дофамин»

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