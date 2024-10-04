Вдруг «Шахеды» лучше прицелятся по Лукашенко
- Telegram-канал «Вечерний дофамин»
- 4.10.2024, 10:36
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Позитивная новость.
Балорусские демсилы пытаются держать повестку вокруг обращения Литвы в МУС по поводу Лукашенко и Гааги.
Сегодня высказался МИД Польши.
«Мы согласны с тем, что есть обоснованные поводы для утверждения, что режим Лукашенко мог совершить преступления, определенные уставом МУС. Мы с интересом ознакомимся с аргументацией литовской стороны. Это означает полную поддержку литовского обращения со стороны МИД Польши», — говорится в заявление.
Зато Рыженков сообщил РИА Новости, что считает все обвинения против Лукашенко «абсурдными и надуманными». Ему очевидна «бесперспективность потуг Вильнюса» и «его кураторов».
Ну и к позитивным новостям. Лукашенко сегодня провел полдня в южной части страны, где, по сообщениям канала «Беларускі Гаюн», сегодня взорвался очередной российский «Шахед». Всего их в страну залетело три.
Я вот подумал, что так себе позитив… Но вдруг в следующий раз они получше прицелятся?
Telegram-канал «Вечерний дофамин»