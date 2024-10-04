закрыть
4 октября 2024, пятница, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вдруг «Шахеды» лучше прицелятся по Лукашенко

  • Telegram-канал «Вечерний дофамин»
  • 4.10.2024, 10:36
  • 1,306
Вдруг «Шахеды» лучше прицелятся по Лукашенко

Позитивная новость.

Балорусские демсилы пытаются держать повестку вокруг обращения Литвы в МУС по поводу Лукашенко и Гааги.

Сегодня высказался МИД Польши.

«Мы согласны с тем, что есть обоснованные поводы для утверждения, что режим Лукашенко мог совершить преступления, определенные уставом МУС. Мы с интересом ознакомимся с аргументацией литовской стороны. Это означает полную поддержку литовского обращения со стороны МИД Польши», — говорится в заявление.

Зато Рыженков сообщил РИА Новости, что считает все обвинения против Лукашенко «абсурдными и надуманными». Ему очевидна «бесперспективность потуг Вильнюса» и «его кураторов».

Ну и к позитивным новостям. Лукашенко сегодня провел полдня в южной части страны, где, по сообщениям канала «Беларускі Гаюн», сегодня взорвался очередной российский «Шахед». Всего их в страну залетело три.

Я вот подумал, что так себе позитив… Но вдруг в следующий раз они получше прицелятся?

Telegram-канал «Вечерний дофамин»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип