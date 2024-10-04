В Беларуси ввели изменение по пенсионным взносам 1 4.10.2024, 10:49

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Минтруда раскрыло подробности.

С 1 октября в Беларуси появилось изменение по пенсионным взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). Так, их обязали платить ремесленников, владельцев агроусадеб, а также самозанятых на едином налоге. Теперь правительство ввело еще одно новшество для этих категорий населения — прописали, как они должны становиться на учет в фонд и сниматься. В Минтруда рассказали подробности.

В постановлении правительства прописали схему, по которой эти плательщики пенсионных взносов должны становиться на учет в ФСЗН и сниматься с него.

В Минтруда уточняют, что это происходит автоматически — в фонд будет поступать информация от налоговой о том, что человека включили или исключили из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть лично обращаться в ФСЗН для этого не надо.

Напомним, с 1 октября этого года расширили список тех, кто должен вносить обязательные страховые взносы в ФСЗН. Их ввели для ремесленников, владельцев агроусадеб, а также самозанятых.

Размер взносов — 29% от самостоятельно установленного дохода, но не ниже, чем от минимальной зарплаты. Напомним, минималка сейчас составляет 626 рублей. То есть ежемесячный взнос будет 181,54 рубля в месяц. За год — 2 178,48 рубля.

В ФСЗН поясняли ранее, что для взносов берется не просто минимальная зарплата, но и учитывается ее индексация (обычно ее повышают на фоне высокой инфляции).

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