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В оккупированном Энергодаре подорвали начальника охраны ЗАЭС коллаборанта Короткого

  • 4.10.2024, 11:17
В оккупированном Энергодаре подорвали начальника охраны ЗАЭС коллаборанта Короткого
Андрей Короткий

Он причастен к репрессиям в отношении украинцев.

В оккупированном россиянами Энергодаре на воздух взлетел автомобиль, в котором находился так называемый начальник физической охраны ЗАЭС Андрей Короткий.

Кадры подрыва машины опубликовало ГУР МО в своем Телеграм-канале.

Там рассказали, что Короткий – коллаборант и военный преступник, который пошел на сотрудничество с оккупантами после захвата Запорожской атомной станции.

Он причастен к репрессиям в отношении украинцев, передал россиянам списки сотрудников ЗАЭС с их персональными данными, указав на тех, кто имеет патриотические настроения.

Также Короткий участвовал в мероприятиях, направленных на поддержку армии РФ, вступил в партию «Единая Россия» и возглавлял в Энергодаре так называемый «Совет депутатов». Выжил ли коллаборант после подрыва его авто, не сообщается.

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