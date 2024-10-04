В оккупированном Энергодаре подорвали начальника охраны ЗАЭС коллаборанта Короткого
- 4.10.2024, 11:17
Он причастен к репрессиям в отношении украинцев.
В оккупированном россиянами Энергодаре на воздух взлетел автомобиль, в котором находился так называемый начальник физической охраны ЗАЭС Андрей Короткий.
Кадры подрыва машины опубликовало ГУР МО в своем Телеграм-канале.
Там рассказали, что Короткий – коллаборант и военный преступник, который пошел на сотрудничество с оккупантами после захвата Запорожской атомной станции.
Он причастен к репрессиям в отношении украинцев, передал россиянам списки сотрудников ЗАЭС с их персональными данными, указав на тех, кто имеет патриотические настроения.
Также Короткий участвовал в мероприятиях, направленных на поддержку армии РФ, вступил в партию «Единая Россия» и возглавлял в Энергодаре так называемый «Совет депутатов». Выжил ли коллаборант после подрыва его авто, не сообщается.