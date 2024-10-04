В оккупированном Энергодаре подорвали начальника охраны ЗАЭС коллаборанта Короткого 4.10.2024, 11:17

Андрей Короткий

Он причастен к репрессиям в отношении украинцев.

В оккупированном россиянами Энергодаре на воздух взлетел автомобиль, в котором находился так называемый начальник физической охраны ЗАЭС Андрей Короткий.

Кадры подрыва машины опубликовало ГУР МО в своем Телеграм-канале.

Там рассказали, что Короткий – коллаборант и военный преступник, который пошел на сотрудничество с оккупантами после захвата Запорожской атомной станции.

Он причастен к репрессиям в отношении украинцев, передал россиянам списки сотрудников ЗАЭС с их персональными данными, указав на тех, кто имеет патриотические настроения.

Также Короткий участвовал в мероприятиях, направленных на поддержку армии РФ, вступил в партию «Единая Россия» и возглавлял в Энергодаре так называемый «Совет депутатов». Выжил ли коллаборант после подрыва его авто, не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com