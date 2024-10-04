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NYT: Иран просил Россию помочь со спутниковой разведкой перед ожидаемым ударом Израиля

  • 4.10.2024, 11:52
  • 2,302
NYT: Иран просил Россию помочь со спутниковой разведкой перед ожидаемым ударом Израиля

Тегеран направил запрос в Москву.

2 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился на конференцию исламских организаций в Катаре, где заявил, что страна не стремится к войне, так как в ней «нет победителей». Однако политик предупредил, что Иран ответит сильнее, «если Израиль допустит хоть малейшую ошибку». Об этом сообщает The New York Times.

В материале говорится, что на фоне обострения конфликта Иран направил запрос России о помощи в предоставлении спутниковой разведки для подготовки к возможному израильскому удару.

Кроме того, Тегеран и Вашингтон обменялись сообщениями через посредника в Иране, хотя о содержании этих переговоров известно немного. Иран также заявил, что любая страна, поддерживающая Израиль в военном ответе, станет законной целью для атаки.

На фоне этих заявлений некоторые иранские аналитики и социологи выражают обеспокоенность возможным развитием конфликта. Известный социолог Хамидреза Джалайпур отметил, что в случае начала войны большинство иранцев, вероятно, объединятся в поддержку своей страны, несмотря на внутренние разногласия. Однако, по его словам, ситуация может сильно ударить по стране, как в военном, так и в экономическом плане.

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