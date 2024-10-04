«Есть две версии»: почему «Шахед» залетел в Калинковичи 4 4.10.2024, 12:00

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Россия пугает Лукашенко?

В четверг, 3 октября, около 5 часов утра жители Калинковичей в Гомельской области услышали звук взрыва. Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали о вторжении в воздушное пространство Беларуси около 04:40 российского ударного БпЛА типа «Шахед» с территории Киевской области Украины.

Как российские дроны попадают на территорию Беларуси? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, содиректором программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексеем Мельником:

— На мой взгляд, здесь можно выделить две основные версии. Первая – это воздействие РЭБ. Если посмотреть на ежедневные доклады Воздушных сил Украины, когда идет отчет о количестве дронов или ракет, которые были запущены по Украине, а также количестве сбитых, то последние где-то полтора месяца появилось определенное количество «локально потерянных» объектов.

Это новая категория, раньше были просто «сбиты», а в последнее время еще добавились «локально потерянные». Это те, которые не были сбиты огнем зенитчиков, ПВО, но они упали либо на территорию Украины, либо просто ушли куда-то. Там также иногда есть пояснение «вернулся на территорию России» или «залетел на территорию Беларуси». Это может быть результат воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Второй вариант, я пока не могу найти объективное подтверждение, но я бы его не исключал, это либо ошибка операторов, которые заводят туда программу полета, либо же преднамеренно дроны залетают на территорию Беларуси по пути в Украину. На этом сегменте, когда они выполняют полет в воздушном пространстве Беларуси, украинские ПВО по этим дронам не будут работать.

Либо же это может быть что-то преднамеренное. К примеру, чтобы спровоцировать Лукашенко, на какие-то ответные шаги. Первое – это РЭБ Украины, второе – либо ошибочные, либо преднамеренные действия российского оператора.

— Примечательно, что уже два раза «Шахеды» залетали в Беларусь, когда в небе был вертолет Лукашенко. Случайность ли это?

— Это под вторую версию подходит. Но попутно стоит заметить, что это не только Беларусь, это и падение дрона на территории Польши, Молдовы, Румынии, случай зафиксирован и в Латвии. Угроза от российских дронов для других стран до сегодняшнего дня обходилась без существенного ущерба на земле и человеческих жертв, но это просто вопрос времени.

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