закрыть
4 октября 2024, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«И поэтому люди в панике расхватали сахар»

10
  • 4.10.2024, 12:29
  • 5,276
«И поэтому люди в панике расхватали сахар»

В одном из районных центов Беларуси пропал «стратегический продукт».

О пропаже сахара в одном из белорусских райцентров рассказала читательница сайта Charter97.org:

— Дети нас постоянно убеждают, чтобы мы не создавали запасов, что дефицита не будет, а иногда могут и подшутить над нашими килограммами сахара, муки, риса.

Периодически мы прислушиваемся к ним, но после все же возвращаемся к своему привычному образу жизни с запасом припасов. И сегодняшняя история — подтверждение нашей правильной стратегии.

Решила я испечь печенье. Смотрю — а у меня закончился сахар, вернее, есть пару ложек, но на печенье уже не хватает.

Побежала в ближайший магазин. Придя, аж рот разинула от удивления: сахара нет.

— Как нет? — вырвались у меня слова отчаяния. Продавец же мне объясняет, что вчера и позавчера люди тащили сахар целыми блоками по 10 килограммов.

Вернулась я домой, взяла мужа, двинулись мы на поиски сахара с твердым намерением купить не менее 5 кг. Обойдя еще 4 магазина, сахара не нашли. Люди сейчас и сказать боятся, в чем дело.

Только в одном магазине мне работница как-то невразумительно объяснила, что будто открывается новое предприятие по производству сахара, и поэтому люди в панике расхватали его.

Я даже переспросила, может ликвидируется какой сахарный завод, и поэтому производить будут меньше? Ну если логически рассуждать... на это продавец возразила: мол, завод построили, кредиты выплачивать надо, поэтому она убеждена, что сахар на днях появится, но уже гораздо дороже.

В итоге вернулись мы домой с пустыми руками. Поэтому я сегодня отварю картошечки. И пару дней проведу на несахарной диете.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский