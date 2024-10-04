«И поэтому люди в панике расхватали сахар» 10 4.10.2024, 12:29

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В одном из районных центов Беларуси пропал «стратегический продукт».

О пропаже сахара в одном из белорусских райцентров рассказала читательница сайта Charter97.org:

— Дети нас постоянно убеждают, чтобы мы не создавали запасов, что дефицита не будет, а иногда могут и подшутить над нашими килограммами сахара, муки, риса.

Периодически мы прислушиваемся к ним, но после все же возвращаемся к своему привычному образу жизни с запасом припасов. И сегодняшняя история — подтверждение нашей правильной стратегии.

Решила я испечь печенье. Смотрю — а у меня закончился сахар, вернее, есть пару ложек, но на печенье уже не хватает.

Побежала в ближайший магазин. Придя, аж рот разинула от удивления: сахара нет.

— Как нет? — вырвались у меня слова отчаяния. Продавец же мне объясняет, что вчера и позавчера люди тащили сахар целыми блоками по 10 килограммов.

Вернулась я домой, взяла мужа, двинулись мы на поиски сахара с твердым намерением купить не менее 5 кг. Обойдя еще 4 магазина, сахара не нашли. Люди сейчас и сказать боятся, в чем дело.

Только в одном магазине мне работница как-то невразумительно объяснила, что будто открывается новое предприятие по производству сахара, и поэтому люди в панике расхватали его.

Я даже переспросила, может ликвидируется какой сахарный завод, и поэтому производить будут меньше? Ну если логически рассуждать... на это продавец возразила: мол, завод построили, кредиты выплачивать надо, поэтому она убеждена, что сахар на днях появится, но уже гораздо дороже.

В итоге вернулись мы домой с пустыми руками. Поэтому я сегодня отварю картошечки. И пару дней проведу на несахарной диете.

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