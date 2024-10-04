Как и почему Лукашенко торгует с Крымом и «ДНР» 3 Алесь Гудия

4.10.2024, 13:40

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Деньги для него не пахнут.

В последние месяцы Беларусь активизировала торговлю с оккупированными территориями восточной Украины и Крымом. Сам факт такого сотрудничества не нов — уже не раз белорусские компании попадали в поле зрения расследований за работу на этих рынках. Но теперь эти торговые контакты становятся открытыми и даже публично признаются Минском.

Перестали стесняться

Для торговли, как и для танго, нужны двое. В условиях нормальных торговых отношений обе стороны стремятся к взаимной выгоде, учитывая интересы партнера. Торговля Беларуси с оккупированными территориями Украины и Крымом как минимум свидетельствует о том, что она приносит какую-то выгоду. Но то, что эти связи становятся публичными, говорит о другом: либо белорусским властям стало ни к чему скрывать эти контакты, либо экономические выгоды начали перекрывать репутационные потери.

Однако репутация Беларуси на международной арене после событий 2020 года и в связи с участием в войне на стороне Москвы и так находится на низком уровне. Учитывая растущую изоляцию Беларуси и ее внешнюю токсичность, можно предположить, что власть уже не придает большого значения новым репутационным потерям.

Торговое сотрудничество Беларуси с подконтрольными России территориями восточной Украины имеет уже давнюю историю, что подтвердил Александр Лукашенко на встрече в сентябре с главой так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным.

Это партнерство охватывает широкий спектр направлений: от поставок белорусской продукции, в первую очередь продовольствия, до планов создать сборочные производства техники белорусских брендов, таких как «МАЗ» и «Амкодор».

На оккупированных территориях восточной Украины уже давно можно встретить магазины с вывесками «Двери Белоруссии» и «Мебель Белоруссии», которые зачастую продают белорусские товары через российские фирмы-прокладки. Также активно идет экспорт белорусского алкоголя, который нашел здесь свою нишу.

Особые отношения сложились с Крымом, где в Мисхоре расположен санаторий «Белоруссия», принадлежащий Управлению делами президента. Экономика Крыма, традиционно завязанная на туризм, крайне нуждается в восстановлении потока туристов из Беларуси.

Однако если до аннексии полуострова в 2014 году путь туда был относительно простым — можно было доехать на поезде или автомобиле через Украину или прилететь прямым рейсом из Минска, — то сейчас дорога превратилась в настоящий квест.

Тем не менее некоторые белорусские турфирмы продолжают предлагать туры в Крым. Путешествие занимает около 38 часов на автобусе через Россию, включая пересечение Крымского моста или использование паромной переправы. Сейчас стороны обсуждают «расширение транспортного сотрудничества».

Токсичность уже не отпугивает

Специфика оккупированных территорий восточной Украины и Крыма заключается в том, что эти регионы живут за счет российских дотаций и отчаянно нуждаются в восстановлении внешнеэкономических связей для поддержания экономики.

Восстановление торговли для них имеет как экономическое, так и политическое значение. Это не только возможность насытить внутренний рынок товарами и найти сбыт для местной продукции, но и своего рода демонстрация «возвращения к нормальной жизни».

Сотрудничество с Беларусью сначала облекалось в форму гуманитарных акций от прогосударственных объединений или отдельных госпредприятий, а уже после приобретало вид обычных торговых поставок белорусской продукции более широкого круга государственных и окологосударственных предприятий.

Однако такое сотрудничество может стать политическим инструментом, подтверждающим нарративы кремлевской пропаганды о признании российского суверенитета над этими территориями. Именно поэтому западные страны воздерживаются от подобных контактов и вводят санкции против тех, кто нарушает эти правила.

Таким образом, для оккупированных территорий внешнеэкономические контакты с Беларусью — это способ вырваться из изоляции и заявить о своей субъектности. Для Беларуси же это еще один шаг вниз в плане международной изоляции, что ведет к еще большему отрыву от мирового рынка.

Если ранее Беларусь могла позволить себе строить отношения с сомнительными партнерами вроде Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи, то теперь, на новом уровне токсичности, государство уже не пренебрегает торговлей со спорными территориями и аннексированными регионами.

Кремль не оставляет выбора

После событий 2020 года и в результате участия на стороне России в широкомасштабной войне, начатой в 2022 году, Минск практически лишился маневра в выборе внешних партнеров. Но это только часть проблемы.

Почти полная экономическая зависимость от России приводит к тому, что в политической сфере Беларусь действует как прокси восточной соседки. Это означает, что выбор внешнеторговых партнеров определяется не только интересами Беларуси, но и указаниями «старшего товарища» — Кремля.

Знаковой вехой в развитии отношений между Беларусью и аннексированными территориями стал Петербургский международный экономический форум в июне 2023 года. Именно тогда эти отношения начали приобретать юридическую форму.

Тогдашний посол Беларуси в России Дмитрий Крутой подписал соглашения с Пушилиным. Первоначально документы касались сотрудничества в сфере сельского хозяйства и транспорта, что стало конкретным шагом в реализации ранее достигнутых договоренностей между Лукашенко и представителями аннексированных территорий, встречи с которыми уже на официальном уровне прошли в том же году.

Для властей Беларуси взаимодействие с аннексированными территориями напоминает дилемму «и хочется и колется». С одной стороны, оно сулит доступ к значительным финансовым ресурсам, которые Российская Федерация выделяет для поддержки этих регионов. С другой стороны, это несет риск введения новых санкций, что может усугубить и без того сложное экономическое положение страны. Однако возможностей самостоятельного выбора в решении такой дилеммы у властей Беларуси становится все меньше.

В целом, свобода геополитического маневра Беларуси сегодня сводится разве что к попыткам ослабить зависимость от России через расширение сотрудничества с Китаем. Однако и здесь Минск сталкивается с ограничениями: расширение торговых связей с КНР все равно зависит от российских логистических возможностей.

Поэтому, решая задачу повышения политической субъектности, Беларусь имеет три неизвестных: как повысить свою привлекательность в глазах Китая, как при этом не привлекать внимание санитаров России и как убедить Пекин договориться с Москвой предоставить Минску возможности реализовать свои торговые амбиции с Поднебесной.

Способны ли власти Беларуси решить такую задачу из высшей политэкономической математики — вопрос весьма спорный.

Торговать «по чайной ложке» становится привычным делом

Не стоит забывать и о санкциях, которые серьезно повлияли на внешнеэкономическую политику Беларуси. Под воздействием западных ограничений страна вынуждена перестраивать свои внешнеторговые маршруты. А вместо того чтобы придерживаться сбалансированной модели торговли между ключевыми партнерами в СНГ, на Западе и «дальней дуге», Беларусь все больше переходит на тактику торговать «по чайной ложке» в основном «там, где нас не знают, где нас ждут» (выражения Лукашенко).

Вот только сегодня белорусская продукция находит покупателей далеко не везде, а для производства отечественных товаров по-прежнему требуется импортное сырье, доступ к которому становится все сложнее и дороже.

Проблемы сальдо внешней торговли, как и ситуация на рынке труда, теперь становятся постоянной головной болью для белорусской экономики. Между тем власти, ведя открытую торговлю с откровенно токсичными партнерами, фактически признают, что у нынешней внешнеэкономической модели нет перспектив.

Дальше остается только торговать с воображаемыми контрагентами в телевизоре и на страницах провластных газет. Чтобы вырваться из этой стагнации, неизбежно потребуются пересмотр политической стратегии и преобразования, на которые нынешнее руководство страны либо не решится, либо попросту не сможет пойти.

Сползание на периферию мировой экономики продолжается

Расширение внешнеэкономических контактов с оккупированными территориями восточной Украины и Крымом стало закономерным результатом сочетания политических и экономических проблем Беларуси.

С одной стороны, нужно реализовать свою продукцию и загрузить производство, а с другой — страна теряет свободу выбора внешнеторговых партнеров, подчиняясь указаниям России. Экономическая зависимость вынуждает Беларусь налаживать торговлю с теми, кто готов покупать, даже если это крайне сомнительные партнеры.

Торговля с оккупированными территориями — это не просто экономическая сделка, это символ политической зависимости и геополитической изоляции. И каждый новый шаг в этом направлении уводит Беларусь все дальше от возможности вернуться на международную арену в роли равноправного игрока.

На фоне усиливающейся изоляции и санкционного давления страна оказывается в положении, когда любые качественные изменения в ее внешнеэкономических отношениях потребуют политических преобразований.

Однако белорусские власти вряд ли готовы или способны на такие шаги. Для них это означало бы пересмотр не только экономической стратегии, но и всей политической системы.

Таким образом, дальнейшее расширение торговли с оккупированными территориями и Крымом не выглядит временной мерой. Это новый этап в экономической и политической стратегии Беларуси, который окончательно уводит страну на периферию мировой экономики.

Алесь Гудия «Позiрк»

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