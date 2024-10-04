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На белорусском авторынке намечается рекордный «хапун»

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  • 4.10.2024, 14:03
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На белорусском авторынке намечается рекордный «хапун»

Может быть побит многолетний показатель.

В сентябре в Беларуси автомобильные дилеры заметно нарастила продажи новых машин. Большая часть реализованного транспорта были произведены у нас в стране. Такие данные приводит Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В сентябре рынок дилерских продаж новых легковых авто в Беларуси продолжил рост. Автодилеры сообщили об отгрузке потребителям 4320 машин, это 210% к соответствующему периоду прошлого года.

Большая часть проданных легковушек — 44,3% — была произведена в Беларуси, 38,4% ввезены из России и 17,3% — из-за пределов Евразийского экономического союза.

Некитайские автомобильные марки обеспечили 33,45% дилерских продаж.

Доля проданных электрокаров в дилерских продажах за год выросла с 2,23% в сентябре 2023-го до 7,93% в сентябре текущего года.

«Обновленный консенсус-прогноз (специальный способ прогнозирования. — Прич. ред.) продаж дилеров — членов БАА составляет 45−48 тысяч новых легковых автомобилей. При достижении этого показателя рынок дилерских продаж может вырасти более чем в два раза к уровню предыдущего года. При этом уже очевидно, что в 2024 году темпы роста дилерских продаж легковых автомобилей превзойдут аналогичный показатель предыдущих лет за весь двадцатилетний период публикации статистики БАА», — сообщил председатель БАА Сергей Варивода.

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