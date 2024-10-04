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Трамп собрался на митинг в городе, где на него совершили первое покушение

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  • 4.10.2024, 14:17
Трамп собрался на митинг в городе, где на него совершили первое покушение

Туда же приедет и Илон Маск.

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал новый митинг в Батлере, штат Пенсильвания, где на него совершили покушение в июле. Он должен состояться в субботу, 5 октября.

Об этом он написал в X (бывший Twitter).

«Батлер в субботу — ИСТОРИЧНО!», — написал кандидат в президенты США, добавив к сообщению фотографию с надписью «Я возвращаюсь в Батлер».

Американский бизнесмен Илон Маск написал, что «будет там, чтобы поддержать» Трампа.

13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания. Экс-президент получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали, также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.

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