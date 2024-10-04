Трамп собрался на митинг в городе, где на него совершили первое покушение

Трамп собрался на митинг в городе, где на него совершили первое покушение6
- 4.10.2024, 14:17
Туда же приедет и Илон Маск.
Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал новый митинг в Батлере, штат Пенсильвания, где на него совершили покушение в июле. Он должен состояться в субботу, 5 октября.
Об этом он написал в X (бывший Twitter).
«Батлер в субботу — ИСТОРИЧНО!», — написал кандидат в президенты США, добавив к сообщению фотографию с надписью «Я возвращаюсь в Батлер».
BUTLER ON SATURDAY—HISTORIC! pic.twitter.com/S8WhiNdWph— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2024
Американский бизнесмен Илон Маск написал, что «будет там, чтобы поддержать» Трампа.
I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2024
13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания. Экс-президент получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали, также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.