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«Невероятный идиотизм»: россияне пошли ва-банк на Донбассе

  • 4.10.2024, 14:27
  • 3,062
«Невероятный идиотизм»: россияне пошли ва-банк на Донбассе

Оккупанты стачивают о себя боекомплект ВСУ.

Ситуация по всей линии фронта остается напряженной, однако чаще всего последнее время российские оккупанты пытаются давить на Донбасс. В частности речь о Покровском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил боец Сил обороны с позывным «Мучной», передает «Фокус».

По его словам, севернее от села Цукурино на Покровском направлении ВС РФ начали давить в сторону населенного пункта Вишневое. Все для того, чтобы попытаться захватить город Селидово с юга. Оттуда же противник пытается перерезать коммуникацию.

«Что касается самого н. п. Цукурино то россияне уже приступили к зачистке западной части села, это уже вопрос времени когда враг плотно осядет над ним. Также еще сильнее усилилось давление на Измайловку, но мы крепко держимся», — написал «Мучной».

Отдельно военнослужащий высказался о других действиях со стороны ВС РФ. После того, как они подошли к селу Островское, то сразу же перерезали трассу снабжения в районе реки Волчья. В результате в Горняке и Кураховке остается одна дорога снабжения.

Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» в своем Telegram-канале «Офицер+» также прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, складывается впечатление, что на Кураховском и Угледарском направлениях цель ВС РФ — не уничтожение украинских сил, а «сточить об себя наши запасы БК».

«Ну вот, опять сейчас идут многочисленные штурмовые действия с применением техники, но их эффективность близка к нулю, результат этого всего лишь расход нами БК и все. Невероятный идиотизм», — высказался «Алекс».

Информацию об активизации россиян подтвердил также военнослужащий 24-й ОШБр «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

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