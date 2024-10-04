Мобильные операторы ввели новые изменения для белорусов 4.10.2024, 14:54

Некоторым клиентам придется больше тратить денег.

Мобильные операторы вводят очередные новшества для клиентов. К примеру, компания МТС повысит стоимость услуги обещанный платеж, пишет «Зеркало» .

Компания МТС с 10 октября введет изменения по обещанному платежу. Так, максимальная сумма по нему вырастет с 10 до 15 рублей. «Воспользоваться услугой при отрицательном балансе смогут абоненты в принудительной блокировке и с размером задолженности до 5 рублей», — уточняет оператор.

При этом вырастет и стоимость этой услуги. Если сейчас это 40 копеек за каждое подключение, то с 10 октября будет от 55 копеек до 1 рубля в зависимости от суммы платежа.

С 1 октября оператор МТС отправил в архив некоторые тарифные планы, которые могут подвключить юрлица, — «Бизнес S», «Бизнес M», «Бизнес L», «Корпоративный Супер Мах» и «Бизнес Unlim 2.0». «Они стали недоступными для подключения», — уточнили в компании. При этом МТС ввел новые тарифные планы для юрлиц.

Также компания МТС объявила о новом наборе в бесплатную онлайн-школу #НаучиСвоихБлизких для людей старшего возраста. «Теперь курс разделен на два уровня и включает обучение как базовым цифровым навыкам, так и более продвинутым, в том числе использования инструментов искусственного интеллекта. Онлайн-уроки будут проходить на платформе Zoom», — отмечает оператор. Как собщается, курс поможет освоить «с нуля» смартфон и планшет.

Оператор life:) обновил свой сайт, у него новый дизайн. Также эта компания рассказала, как сработала во втором квартале этого года. Так, выручка компании (сумма за продажу товаров или услуг) увеличилась на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составила 52,1 млн рублей. Квартальные результаты показали, что мобильный оператор сработал с прибылью. Такие показатели содержатся в отчете Turkcell — головной структуры life:).

Компания А1 начала продажи планшетов Samsung: Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+. Также этот оператор предлагает бизнесу виртуальный хостинг.

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