The Times: Иран вскоре будет иметь десять ядерных боеголовок 4.10.2024, 15:05

Разрешит ли Вашингтон Израилю превентивный удар?

Иран уже через полгода может обладать по меньшей мере десятью ядерными боеголовками. А баллистические ракеты, которыми Тегеран атаковал Израиль 1 октября, могут быть адаптированы для размещения этого оружия. Но при этом превентивный удар Израиля по ядерным объектам Ирана не поддержат в Белом доме. Об этом сообщил The Times Олли Хейнонен, бывший заместитель директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который в прошлом курировал усилия сдерживанию ядерной программы Ирана.

По словам эксперта, который несколько раз посещал объекты режима, Ирану может потребоваться всего шесть месяцев, чтобы иметь десять ядерных боеголовок, готовых нацелиться на его врагов.

«Вы не можете уничтожить страну с помощью этих ракет, но вы можете угрожать ей и занимать гораздо более сильную позицию на переговорах», — сказал он The Times по телефону из Нью-Йорка.

Официально Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели, однако Израиль и многие на Западе рассматривают ее как прикрытие для разработки оружия.

В августе в докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного до 60 процентов, почти до 165 кг, что на 20 кг больше, чем сообщал ядерный наблюдатель ООН в мае. Для бомбы требуется около 90 процентов обогащения, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно предупреждал, что Иран может достичь этого за несколько месяцев, если захочет.

Хейнонен, научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне, который провел множество встреч с высшими должностными лицами Ирана, занимающимися ядерной тематикой, также заявил, что ракеты, выпущенные по Израилю во вторник вечером, могут быть использованы для доставки ядерного оружия.

«Вы просто помещаете что-то другое туда, где находится полезная нагрузка, и проектируете оружейный пакет по-другому, чтобы он пережил полет. Вот почему США и Великобритания обеспокоены», — заявил Хейнонен, имея в виду неоднократные призывы к деэскалации в регионе.

Он предупредил, что официальные лица Ирана также дали понять, что они изменили свою оборонную доктрину таким образом, что она предполагает: «да, мы можем это сделать [использовать их], если не получим того, что хотим».

Однако Хейнонен заявил, что, применив ядерное оружие, иранцы пойдут на «огромный риск», и они, скорее всего, будут использовать его в качестве «разменной монеты» и для угроз.

«Президенту США придется подумать о том, что существует хотя бы небольшая вероятность применения этого оружия, и они должны быть к этому готовы», — сказал он.

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