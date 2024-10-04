В Беларуси начали продавать корм «для истинных квадроберов» 6 4.10.2024, 16:26

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Почем и что в составе?

Пока часть взрослых с возмущением обсуждает в соцсетях новое увлечение современных детей «странным» неофициальным видом спорта, квадробикой, другая часть решила монетизировать молодёжный тренд. Сначала в продаже появились многочисленные маски, хвосты и прочие аксессуары для детей, имитирующих поведение кошечек, собачек и тигров, но теперь всё зашло ещё дальше: на популярных маркет-плейсах появился корм «для истинных квадроберов», пишет telegraf.news.

Объясним для тех, кому ещё не приходилось сталкиваться с квадроберами. Это те самые люди (преимущественно дети и подростки), которые надевают маски и искусственные хвосты животных, опускаются на четвереньки и начинают имитировать поведение животных. Кто-то ограничивается выполнением акробатических трюков при помощи рук и ног, а кто-то стремится подражать животным буквально во всём: как показывают многочисленные видеоролики, которые активно распространяет сама же молодёжь в соцсетях, такие «собачки» могут облаять прохожих, «котики» — попытаться поцарапать друг друга и тому подобное.

Такое поведение подростков у кого-то из взрослых вызывает недоумение, у кого-то — возмущение, но нашлись и те, что решил заработать на новой молодёжной субкультуре.

Так, на маркет-плейсах, работающих в Беларуси, появились корма для квадроберов российского производства. На одной площадке за упаковку в 200 г просят почти 11 рублей, на другой за упаковку в 600 г — 33 рубля.

Несмотря на то, что квадроберы позиционирут себя как подражатели животных, последним такие «корма» вряд ли пришлись по вкусу. В составе наборов «вкусняшек» заявлены жевательные резинки, кислые конфеты, шоколадки, шипучие карамельки, желатинки и фруктовые батончики.

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