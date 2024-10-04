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Бессменная «старуха» на пути к разбитому корыту

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 4.10.2024, 17:27
  • 3,164
Бессменная «старуха» на пути к разбитому корыту

Эта история знакома нам с детства.

«Зачем ему все это было нужно? – задают вопрос трезвомыслящие люди, имея в виду трясину, в которую влез Путин 24 февраля. - У него же все есть. Богатейший человек. С дворцами, резиденциями, яхтами, самолетами, самосвалами денег, которым могли бы позавидовать Захарченко с Черкалиным. За границу мог ездить, жил, как царь».

Но ведь эта история знакома нам с детства, и, чтобы ее осознать, можно не искать объяснений. Происходящее – путь старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке». Жила она «в ветхой землянке» (среди питерской шпаны), и вдруг блеснула золотая рыбка (Ельцин главное кресло страны пододвинул: «Садись, вытягивай ноги»). И пошло-поехало: сначала скромненько начала «бабушка» с корыта (заикалась по телевизору, ходила в сером свитере), но быстро дошла до «царицы».

Тот же современный «путинский» вопрос: зачем, поднявшись из ничтожества, живя в роскоши, еще чего-то требовать? «Совсем с ума сошел», - говаривал в подобных случаях маргинал Жириновский, у которого Путин своровал его «идейный» мусор – от антизападничества до ликвидации начатков федерализма и омовения сапог в южных морях. Недаром Путин приходил проститься к последнему пристанищу своего идейного папаши.

Кстати, человек из приемной - Медведев - тоже обокрал Жириновского, стащил у него «запах», которым сопровождалось явление его «идей», - хамский словесный флер. Так что Медведев с Путиным наследники Жириновского, так сказать, «по разным линиям».

Вы, державные, полуграмотные скрепоносцы, все пихаете сверху «традиционные ценности». Отлично. Вот вам сказка Пушкина – прочитайте про вашего повелителя. Ткните свои грубые, соловьевские рубленные топором фейсы в конечное разбитое корыто.

Telegram-канал «СерпомПо»

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