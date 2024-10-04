ВСУ отследили и сожгли российский С-400 под Белгородом
- 4.10.2024, 18:30
Дроны «ШАРК» вышли на охоту.
Воины 92-й бригады ВСУ им. Кошевого атамана Ивана Сирко провели очень важную боевую операцию на территории Белгородской области (РФ). Они выследили и уничтожили радиолокационную машину от вражеской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, пишет dialog.ua.
Известно, что российская машина ПВО была обнаружена с помощью украинского дрона-разведчика «ШАРК». Его зона работы составляет 60 км, то есть российская установка ПВО была найдена в пределах этого расстояния от линии фронта.
Отметим, что РЛС — это самая чувствительная и дорогостоящая часть любого ПВО. Ликвидация этой машины буквально ослепляет весь комплекс, из-за чего он становится не боеспособен.
С-400 «Триумф» — это одна из новейших систем противовоздушной обороны на вооружении оккупационной армии РФ.