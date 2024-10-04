СМИ Йемена: В городах слышны взрывы, США и Великобритания атакуют аэропорты
- 4.10.2024, 19:36
- 3,392
Удары наносятся по городам, контролируемым хуситами.
Сильные взрывы слышны в районе городов Худейда и Сана — в части Йемена, контролируемой хуситами.
Об этом, как пишут «Детали» сообщил вечером в пятницу, 4 октября, ассоциированный с хуситами телеканал Al Masirah.
По информации телеканала, речь идет об ударе с воздуха по аэропорту Худейды и по городам Сана и Дамар. Информации о числе жертв пока не поступало.