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СМИ Йемена: В городах слышны взрывы, США и Великобритания атакуют аэропорты

  • 4.10.2024, 19:36
  • 3,392
СМИ Йемена: В городах слышны взрывы, США и Великобритания атакуют аэропорты

Удары наносятся по городам, контролируемым хуситами.

Сильные взрывы слышны в районе городов Худейда и Сана — в части Йемена, контролируемой хуситами.

Об этом, как пишут «Детали» сообщил вечером в пятницу, 4 октября, ассоциированный с хуситами телеканал Al Masirah.

По информации телеканала, речь идет об ударе с воздуха по аэропорту Худейды и по городам Сана и Дамар. Информации о числе жертв пока не поступало.

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