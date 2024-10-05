В России работы филологов МГУ стали проверять на наличие гостайны 5.10.2024, 5:09

Личности экспертов, занимающихся проверкой, скрываются.

С начала нового учебного года преподавателей и аспирантов филологического факультета МГУ обязали сдавать в деканат свои научные работы и резюме докладов для конференций. Затем эти материалы отправляют в ректорат, где их проверяют на наличие информации, которая может содержать государственную тайну, сообщил литературовед Михаил Эдельштейн в статье для «Новой газеты». Ранее Эдельштейн работал на факультете журналистики МГУ.

Личности экспертов, занимающихся проверкой, не разглашаются, однако, по данным Эдельштейна, в эту группу может входить около 30 человек. Литературовед также отметил, что на всех известных ему заключениях присутствуют три одинаковые подписи — представителей физического факультета МГУ: и. о. заведующего кафедрой фотоники и физики микроволн Анатолия Королева, ведущего инженера Дмитрия Тищенко и научного сотрудника Центра гидрофизических исследований Александра Потапова.

Научные публикации, не прошедшие эту проверку, не будут включены в Интеллектуальную систему тематического исследования наукометрических данных (сокращенно «Истина»), где зарегистрирован каждый сотрудник МГУ. Эта система используется для расчета надбавок за публикационную активность, которые составляют значительную часть зарплаты преподавателей. Пока не сообщается о каких-либо санкциях за попытки публиковаться в обход цензуры, но, по мнению Эдельштейна, вряд ли кто-то отважится сделать это, боясь потерять работу и доход.

По словам литературоведа, проверки на гостайну уже практиковались в российских вузах, но ранее они не касались филологов. Дмитрий Дубровский, сотрудник Карлова университета в Праге, считает, что проведение проверок в МГУ могли поручить физикам, поскольку они должны иметь определенный допуск к спискам государственных секретов.

Ранее физик Ярослав Кудрявцев рассказал газете The Wall Street Journal, что на фоне репрессий против ученых, занимавшихся гиперзвуковыми исследованиями, российские специалисты начали избегать участия в значимых научных проектах. Его отец, Виктор Кудрявцев, в 2018 году был одним из первых обвиненных в «государственной измене» и скончался спустя 14 месяцев заключения в СИЗО «Лефортово».

За последние несколько лет в России арестовали как минимум 12 ученых, работавших над изучением гиперзвуковых скоростей, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Все они были обвинены в «госизмене», и как минимум трое из них впоследствии умерли. Интерес ФСБ к этим специалистам значительно возрос после того, как в 2018 годуПутин в своем послании Федеральному собранию представил российские гиперзвуковые ракеты, назвав их «не имеющими аналогов в мире». Он заявил, что новое оружие сможет преодолевать любые современные системы ПРО и будет «практически неуязвимым», пригрозив Западу и поблагодарив разработчиков.

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