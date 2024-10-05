Поправки в ПДД возмутили белорусов 5.10.2024, 8:15

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Разгорелись нешуточные споры.

В Беларуси хотят изменить правила дорожного движения (ПДД). Возможные новшества касаются передвижения людей на велосипедах и средствах персональной мобильности (СПМ) — в том числе на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях.

Вокруг предполагаемых нововведений разгорелись нешуточные споры. Сайт Charter97.org посмотрел, что на эту тему пишут в комментариях белорусы:

«Действительно, настало время урегулировать этот вопрос с разумным подходом, без дискриминации отдельных категорий участников дорожного движения».

«А ведь мигающий зеленый сигнал пешеходного светофора запрещает выход на проезжую часть дороги. И получается, что это уже нарушение».

«Да, только ГАИшнику это будет трудно (а точнее невозможно) объяснить в случае ДТП».

«А чего они возмущаются? Хотите быть категорией пешеходов, так и двигайтесь со скоростью пешеходов. Особенно на переходах. Не прите не глядя по сторонам словно в танке».

«Давно пора сделать пешеходные переходы переходами, а не пешеходными переездами. Все должны идти через переход, а не ехать».

«Разумный подход - ехать при ограничении 60 не более 60, а не 69, как вы все привыкли. Но у вас же сразу — «черепаха» и т.д. В таком случае надо, как в Европе, ограничение в населенных пунктах 50 или даже 40, и аварий сразу станет меньше, а «торопыг» за превышение на 20 км/ч лишать сразу лет на 5, так сказать, чтобы время было обдумать свое поведение».

«В школах с 1 класса надо изучать правила дорожного движения! И сдавать экзамены! Не сдал, запрет на передвижение по улицам без сопровождения взрослых».

«Все правильно. Эти самокатчики вылетают на пешеходные переходы, будучи уверены, что им должны, как и пешеходам. Только едут в 5 раз быстрее, по сторонам не смотрят. Потом водитель виноват. Достали».

«Так а по тротуарам как они носятся? постоянно идешь и оглядываешься назад, что бы только не сбили. Велосипедисты это вообще что-то. Зачем вы несетесь там, где ходят люди? Есть же велодорожки. Ну как так можно?»

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