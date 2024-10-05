Жители Курской области массово захотели переселиться в Украину 5.10.2024, 8:59

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Разочарованы властью Кремля.

Как рассказал представитель украинской военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский, жители Курской области Российской Федерации разочаровались в собственной власти и захотели переселиться в Украину. Деталями он поделился в эфире «Апостроф TV».

«Достаточно большое количество людей уже говорят вслух о том, что они желают уехать в Украину, что они не верят своей власти», - отметил он.

Дмитрашковский объясняет, что жители Курщины очень обижены на руководство области, «которое их бросило и не участвует в их жизни».

В свою очередь с продуктами, дровами, лекарствами жителям Курской области помогают представители Сил обороны Украины.

Российская армия продолжает массированный обстрел своих населенных пунктов.

«Мы видим воронку, сгоревшую подстанцию, мы видим пораженные дома. Россию умом не понять. Все, что пыталась сделать украинская армия для города Суджи, - все перечеркнуто одним взрывом», - рассказывает представитель украинской военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский.

В то же время Вооруженные силы Украины пытаются подготовить Суджу Курской области РФ к холодам, обеспечивая всем необходимым.

«Комендатура пытается помогать людям во всех их проблемах. В частности, обеспечивают их водой, хлебом, продуктами питания. Также была попытка наладить водоснабжение, но в связи с постоянными обстрелами КАБами и постоянной работой FPV-дронов вышел из строя генератор и в городе Суджа. Поэтому на сегодняшний день это невозможно», - сказал спикер.

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