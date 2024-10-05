Российская рука «Хезболлы» Александр Коваленко

5.10.2024, 10:54

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Чем глубже продвигается ЦАХАЛ в Ливане, тем больше «интересного» открывается.

Чем глубже в южном Ливане продвигаются подразделения ЦАХАЛ, тем больше интересного они находят в схронах Хезболлы. И в большинстве своем это «интересное» российского производства и в очень большом количестве.

На самом деле, ни для кого не секрет, что Россия традиционно, еще от СССР переняла стратегию оказания поддержки террористическим группировкам и диктатурам, в попытке противопоставления себя не только Западу, но и в целом, цивилизованным странам. И я даже не сомневаюсь, что иностранные разведки, в том числе и МОССАД, очень хорошо были осведомлены о том, что такие террористические группировки как ХАМАС и Хезболла вооружаются не только за счет Ирана, но и России.

Например, буквально на днях ВВС ЦАХАЛ атаковали российскую базу Хмеймим в Сирии, куда прибыл иранский транспортный самолет компании Qeshm Fars Air. Судя по всему, таким образом, ЦАХАЛ пытались предотвратить поставку иранского оружия Хезболле через Сирию, транспортным узлом, в чем служила российская база.

То есть, говорить об абсолютной неосведомленности мировых разведок и израильской в частности, говорить не приходится. Но годами и даже десятилетиями, они закрывали глаза на явные факты спонсирования и обеспечения Россией мирового терроризма всем необходимым, от оружия, до техники и военных специалистов.

Хочу напомнить, что именно Россия приложила руку к формированию ИГИЛ, точно так же, как сыграла ключевую роль в становлении Талибан.

Именно россияне в составе ИГИЛ были второй по численности этнической группой! Основным транспортным узлом выезда россиян, вливавшихся в состав ИГИЛ, в основном на территории Сирии, был Дагестан.

Уезжавшие в Сирию из Дагестана будущие боевики ИГИЛ оформляли медицинские страховки в дагестанском Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). При этом страховки, льготы, бесплатные лекарства и прочие выплаты выплачивались по линии ФОМС, то есть из бюджета РФ. И это происходило на протяжении многих лет в регионе находящемся под полным и безграничным контролем ФСБ.

Стоит вспомнить и то, как из Сирии спецбортами вывозили террористов ИГИЛ и их семьи, с российским гражданством, которые были взяты в «плен» в результате стремительного наступления ССА и ВС РФ. В свою очередь, боеспособность сирийских повстанцев подрывало не только противостояние с ССА и ВС РФ, но и постоянные бои с ИГИЛ.

Российские силовые структуры отправляли в командировки в страны Ближнего Востока тысячи боевиков, которые в составе ИГИЛ решали для Москвы те задачи, которые она не могла на тот момент решить не силами своих ЧВК, которые находились в недостаточно оформившемся виде, не, тем более, силами своей армии.

Именно поэтому в 2010-х в ИГИЛ и был сформирован своеобразный иностранный легион из россиян, целое боевое крыло, распространявшее не столько влияние исламского государства, сколько Москвы.

Что же до упомянутого выше Талибан, то Россия стала форсировать поддержку этой организации с 2015 года. С 2016 года Россия развернула не только масштабную финансовую, но и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан, о чем сообщал глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон.

Именно поддержка России привела к непоправимым последствиям в Афганистане в 2021-м году. И, хочу заметить, это все происходило под носом у США.

Не стоит забывать и про торговца оружием Виктора Бута, являвшегося по совместительству агентом ГРУ, который обеспечивал оружием Ближний Восток, Афганистан и Африку, террористические группировки, колумбийских наркоторговцев и т.д..

Россия всегда была, есть и будет как страной-террористом, так и спонсором мирового терроризма, на виду у международного сообщества питая тех, кто потом, как 7 октября 2023 года, внезапно для мировых разведслужб массово прольет невинную кровь.

Вот только вопрос, пассивность и безответственность международного сообщества это сейчас такой признак профессионализма?

Например, руководство Израиля, прекрасно зная о том, что российское оружие поступает ХАМАС и Хезболле продолжало заигрывать с российским руководством и сотрудничать с Россией, в том числе и в вопросах ВТС. Это выглядело предельно странно, на фоне того как Россия системно помогала врагам Израиля вооружаться и становится сильнее.

Недальновидность внутренней и внешней политики, поддакивание и потворство Москве, а также нарочитая слепота западных силовых структур и нерешительность в действиях, привели к тому, что сейчас проливается намного больше крови, нежели это было бы возможным, если бы Россия оставалась в жесткой изоляции, а любые попытки поддерживать террористические группировки радикально пресекались.

Но, увы и ах…

Александр Коваленко, site.ua

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