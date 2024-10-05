«Удар колоссальной силы доконает Путина» 5.10.2024, 11:09

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Это создаст благоприятный фон для заговора элит в РФ.

Международный обозреватель Иван Яковина рассказал в эфире Radio NV, что может сыграть ключевую роль в ослаблении РФ:

— Я уже много раз говорил, что доконает российский режим, режим [российского диктатора] Владимира Путина, скорее всего, не украинские ракеты, бомбы и танки, а инфляция, внутренние проблемы Российской Федерации, в значительной степени вызванные войной. Все-таки инфляция, мне кажется, это как несколько бригад или даже несколько десятков украинских бригад, которые бьют по России, по российской экономике. Конечно, Вооруженные силы Украины могут создать дополнительные условия, благоприятный фон для падения российского режима, но все же главным фактором развала этого режима, я думаю, будет именно экономический провал, кризис. И основной драйвер этого кризиса — это, конечно, инфляция.

Инфляция по своей природе, в принципе, убивает любую экономическую активность, где бы то ни было в мире, это не только российская проблема. Инфляция делает бессмысленными инвестиции, планирование и развитие производства. То есть любая экономическая активность, она множится на ноль из-за инфляции. И, соответственно, все, что способствует усилению, увеличению цифр российской инфляции, должно приветствоваться.

Санкции Запада обязательно должны усиливаться. Опять же, ключевое значение тут имеет позиция Соединенных Штатов и Европы. Очень хорошо, что там не останавливается работа по расширению и усилению блокады финансовых потоков из Российской Федерации и в Российскую Федерацию. Есть колоссальная зависимость России от экспорта и импорта, она увеличивается, она никуда не делась с началом войны. Более того, она выросла. И, соответственно, если импорт и экспорт России будет обрезан или существенно затруднен, это вызовет кризисные явления внутри российской экономики, в том числе это приведет к дефициту товаров на российских рынках и к увеличению инфляции.

Без санкций, которые введены, в первую очередь американцами, конечно, российский бюджет был бы намного больше. Сейчас же его доходы постепенно сокращаются.

Банк России уже открытым текстом бьет в колокола, просто кричит, что впереди ожидается стагфляция. Это когда инфляция растет, при этом производство сокращается. Это, наверное, самая серьезная проблема любой экономики мира, самая главная болезнь. Для здоровой экономики стагфляция — это тяжелейшая болезнь, а для милитаризованной экономики, такой как российская, она может вполне оказаться смертельной болезнью.

Поэтому сейчас Центральный банк России действительно начинает паниковать на эту тему.

Последние два с половиной года Россия, конечно, выкручивалась из любых сложных ситуаций в экономическом смысле с помощью массированной продажи нефти, с помощью высоких цен на нефть. Сверхдоходы перекрывали все эти все издержки — и военные, и всякие другие. Но сейчас ситуация может опять же измениться. Почему? Потому что страны ОПЕК+, в первую очередь Саудовская Аравия, уже открытым текстом заявляют, что с декабря они намерены отказаться от соблюдения квот на добычу и продажу нефти на рынках.

И по оценкам экспертов, в следующем году это может обернуться падением цен на нефть до 50 долларов за баррель. Для России это будет 40 долларов за баррель. Соответственно, российский бюджет, сверстанный из расчета 70 долларов за баррель, просто не будет выполнен практически наполовину… Меньше чем наполовину, потому что все-таки российская экономика не на 100% нефтяная, она на 67% так или иначе зависит от нефти. Но все равно удар по российскому бюджету будет колоссальной силы.

И приведет это, опять же, к всплеску инфляции, потому что резко усохнет поток валюты в Россию. Соответственно, меньше товаров можно будет купить на внешних рынках, потому что денег не будет и, соответственно, цены на оставшиеся товары резко подскочат.

Вместе с западными финансовыми санкциями такой поворот событий, то есть падение цен на нефть, приведет к тому, что денег в российском бюджете просто не останется. Единственным выходом будет отъем сбережений граждан, там несколько десятков триллионов рублей. Либо просто так будут отнимать эти деньги, каким-то законом, либо через массированное печатание денег. Но деньги будут отнимать, это уже практически точно.

Если ничего не изменится радикально (а может измениться, поскольку мы сейчас видим, что на Ближнем Востоке начинается очень серьезная нестабильность, вполне возможно, что война), то в следующем году Россия запросто может оказаться без денег. Почему я упомянул Ближний Восток, потому что нестабильность на Ближнем Востоке всегда ведет к повышению цен на нефть.

Так вот, если цены не будут расти, то Россия останется без денег. Да, на войну деньги останутся, но на все остальное — нет. И вот эта нехватка денег на все остальное приведет к серьезнейшей социальной напряженности, нестабильности и возможным кризисным явлениям, может, даже протестам. Популярность режима в любом случае пойдет вниз, и это создаст благоприятный фон для зарождения заговора в элитах, которым, естественно, все это происходящее тоже не очень нравится. Элиты предпочли бы жить жирно, богато и на Западе, а не бедными, несчастными в России.

Но еще лучше, на мой взгляд, было бы, если бы страны Запада просто запретили России возить свою нефть по своим территориальным водам, то есть через Датские проливы, через греческие территориальные воды. Если бы страны Запада просто закрыли свои проливы для российских танкеров, российский теневой флот был бы фактически нейтрализован, и Россия лишилась бы физически возможности продавать свою нефть на мировых рынках.

Возможно, какое-то такое решение будет принято после выборов президента США. Почему? Потому что сейчас, конечно, особенно на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, американское руководство не хочет еще сильнее повышать цены на нефть. Но когда появится уже новый президент в Америке, то, скорее всего, такое решение будет принято.

Кроме того, Саудовская Аравия уже объявила, что готова увеличить добычу нефти у себя и компенсировать выпадающие российские объемы экспорта. Для Саудовской Аравии это прямая выгода. Почему? Потому что речь идет о сотнях миллиардов долларов. На моей памяти никто добровольно от сотен миллиардов долларов пока еще не отказывался.

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