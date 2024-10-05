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Летчик-инструктор объяснил, почему все больше «Шахедов» летит в Беларусь

  • 5.10.2024, 11:37
Летчик-инструктор объяснил, почему все больше «Шахедов» летит в Беларусь

Меняют курс до 20% российских беспилотников.

В воздушном пространстве Беларуси уже не в первый раз появляются беспилотники. 3 октября было замечено несколько «Шахедов», в это время в небе находился вертолет с белорусским диктатором Лукашенко.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с «24 Каналом» отметил, что в последнее время значительное количество «Шахедов» возвращается в Россию, дроны летят в разные стороны, в том числе в Беларусь.

По мнению Свитана, то, что беспилотники меняют курс полета и, например, залетают в Беларусь, может быть результатом работы средств радиоэлектронной борьбы.

«Более вероятно, что это последствия от наших новых систем РЭБ. Есть достаточно механизмов, как «Шахед» с помощью соответствующего импульса лишить связи со спутниками. После этого дрон не получает сигнала точного времени, не может по триангуляции определить свое место и переходит в горизонтальный полет, движется так до восстановления связи по одному курсу»,

– объяснил Свитан.

Военный эксперт рассказал, что сейчас 15 – 20% «Шахедов» именно таким образом теряют связь и в конце концов уничтожаются.

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