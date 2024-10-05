Нет Путина — нет проблемы

Нет Путина — нет проблемы3
- Эль Мюрид
- 5.10.2024, 11:58
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А на Лаврова тратить время никто не станет.
18-19 ноября пройдет саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Формальное приглашение Путину уже направлено, однако с максимально высокой долей вероятности он туда не поедет, послав на него Лаврова.
В реальности формат «двадцатки» заключается не в самой повестке встречи - как правило, по ней не успевают толком высказаться все участники, временные лимиты просто не позволяют сколь-либо вдумчиво обсудить даже один вопрос, а их на встречу обычно выносится около трех-пяти важных и еще несколько упоминается-затрагивается.
Саммиты такого рода (можно упомянуть АТЭС в Азии) - это в первую очередь неформальные встречи лидеров без официального визита друг к другу. Большую часть важных дел один-на-один решают именно в формате «кулуаров».
Именно поэтому отправка пусть и важного, но чиновника, закрывает для России главную часть мероприятия и смысл присутствия на подобных встречах. С Лавровым никто ничего обсуждать не будет, он в лучшем случае может выполнить роль почтового голубя.
Отказ Путина поехать в Рио, скорее всего, будет воспринят бразильцами с нескрываемым облегчением. Хотя бы потому, что даже если не брать историю с арестом по ордеру МУС (понятно, что никто никого арестовывать не станет, но нужно будет как-то выкручиваться), то само присутствие Путина может вызвать нежелательные эксцессы, которые хозяевам встречи совершенно не нужны. К примеру, западные лидеры демонстративно не примут участие в какой-то общей встрече, откажутся фотографироваться или предпримут какой-то демарш. А так: нет Путина - нет проблем. На Лаврова тратить время, понятно, никто не станет - он не ровня президентам и премьерам, а потому в отношении него никто не станет проводить никаких «недружественных» шагов, просто проигнорируют.
Эль Мюрид, «Телеграм»