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«Хартия» начала успешное наступление: захвачено семь позиций противника

  • 5.10.2024, 12:13
  • 1,814
«Хартия» начала успешное наступление: захвачено семь позиций противника

Гвардейцы значительно продвинулись в Харьковской области.

Украинские военные провели успешную операцию, захватив семь российских позиций к северу от Липцов. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также представитель Харьковской группировки ВСУ, полковник Виталий Саранцев рассказал, что в последние дни российские силы замедлили темпы наступления в районе Волчанска, однако продолжают укреплять штурмовые группы через внутреннюю ротацию.

В то же время российские войска немного продвинулись в Волчанске, в частности на улицах Колокольцова и Пушкинской в центре города.

Об успехах ВСУ в районе Липцов сообщили также и в телеграмм-канале ОТГ «Харьков».

«Недавно 13 бригада оперативного назначения «Хартия» Национальной гвардии Украины провела успешную наступательную операцию в районе Липцов. Гвардейцы захватили 7 позиций противника, уничтожили позицию ПТРК и гаубицу», - говорится в сообщении.

Офицер бригады «Хартия» с позывным «Француз» отметил, что успех штурма был обусловлен эффектом неожиданности, движением с неожиданного для российских сил направления и тщательным планированием операции.

«Они постоянно мониторят основные логистические дороги и мы знали, что нас увидят. Мы на это рассчитывали и мы продумали, как гасить те средства артиллерии, которые будут пытаться уничтожить нашу технику», - рассказал изданию «Радио Свобода» «Француз».

Он также добавил, что ключевым было достичь определенной линии, после которой враг поймет, что раньше они до нее не доходили, и теперь не будут иметь представления, куда двигаться дальше.

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