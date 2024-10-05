В России водой снесло дорогу и мост в Алтайском крае 2 5.10.2024, 12:27

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В селе живут более трех тысяч человек.

В российской деревне Шелаболиха в Алтайском крае дамбу смыло огромным количеством воды. Чрезвычайное происшествие произошло из-за обилия дождей летом.

Об этом сообщает «Обозреватель». В селе живут более трех тысяч человек.

«На волнах также забрало и мост, связывающий село с другими населенными пунктами. Сейчас на месте работают все спасательные службы. Трасса и другие дороги не нарушены, угрозы инфраструктуре нет», – передают местные власти.

Известно, что ЧП произошло из-за воды, накопившейся за дождливое лето, сообщил глава района Александр Шушунов.

«Вода вышла в русло реки, разделяющей село Шелаболиху. Из-за этого разрушена дорога», - написал чиновник.

Село Шелаболиха находится в 85 километрах от Барнаула. В селе живут более трех тысяч человек.

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