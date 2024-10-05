Британская разведка раскрыла, куда будут наступать россияне после Угледара
- 5.10.2024, 12:48
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Два главных направления показали на карте.
После захвата города Угледар в Донецкой области российские оккупанты, вероятно, продолжат наступления. Под угрозой могут быть село Богоявленка и крупный поселок Великая Новоселка.
Об этом сообщает британская разведка в социальной сети X.
Сообщается, что 1 октября российские войска взяли под контроль город Угледар на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого. Захват произошел вскоре после того, как оккупанты возобновили наступательную кампанию в сентябре. До конца месяца войска почти окружили Угледар и вынудили Силы обороны Украины отступить.
Россия предпринимала спорадические попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, неся при этом большие потери. Город расположен на возвышенности, что делало его хорошей позицией с точки зрения обороны.
«Вероятно, российские войска попытаются продолжить наступление в ближайшие недели. На западе одной из вероятных целей является Великая Новоселка в сторону Запорожья по шоссе T0509. В 8 км к северу находится Богоявленка», - отметили в британской разведке.