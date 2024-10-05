закрыть
5 октября 2024, суббота, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка раскрыла, куда будут наступать россияне после Угледара

  • 5.10.2024, 12:48
  • 1,644
Британская разведка раскрыла, куда будут наступать россияне после Угледара

Два главных направления показали на карте.

После захвата города Угледар в Донецкой области российские оккупанты, вероятно, продолжат наступления. Под угрозой могут быть село Богоявленка и крупный поселок Великая Новоселка.

Об этом сообщает британская разведка в социальной сети X.

Сообщается, что 1 октября российские войска взяли под контроль город Угледар на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого. Захват произошел вскоре после того, как оккупанты возобновили наступательную кампанию в сентябре. До конца месяца войска почти окружили Угледар и вынудили Силы обороны Украины отступить.

Россия предпринимала спорадические попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, неся при этом большие потери. Город расположен на возвышенности, что делало его хорошей позицией с точки зрения обороны.

«Вероятно, российские войска попытаются продолжить наступление в ближайшие недели. На западе одной из вероятных целей является Великая Новоселка в сторону Запорожья по шоссе T0509. В 8 км к северу находится Богоявленка», - отметили в британской разведке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский