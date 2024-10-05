Британская разведка раскрыла, куда будут наступать россияне после Угледара 5.10.2024, 12:48

1,644

Два главных направления показали на карте.

После захвата города Угледар в Донецкой области российские оккупанты, вероятно, продолжат наступления. Под угрозой могут быть село Богоявленка и крупный поселок Великая Новоселка.

Об этом сообщает британская разведка в социальной сети X.

Сообщается, что 1 октября российские войска взяли под контроль город Угледар на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого. Захват произошел вскоре после того, как оккупанты возобновили наступательную кампанию в сентябре. До конца месяца войска почти окружили Угледар и вынудили Силы обороны Украины отступить.

Россия предпринимала спорадические попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, неся при этом большие потери. Город расположен на возвышенности, что делало его хорошей позицией с точки зрения обороны.

«Вероятно, российские войска попытаются продолжить наступление в ближайшие недели. На западе одной из вероятных целей является Великая Новоселка в сторону Запорожья по шоссе T0509. В 8 км к северу находится Богоявленка», - отметили в британской разведке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com