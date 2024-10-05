Самый редкий и самый дорогой Jaguar в истории продают за 13 миллионов евро 5.10.2024, 13:31

Кабриолет способен развить скорость 240 км/ч.

В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили Jaguar XKSS 1957 года. За спортивное авто планируют получить до 11 миллионов фунтов стерлингов (13 млн евро). О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Кабриолет Jaguar XKSS — самая ценная серийная модель за всю историю британской марки. По сути, это один из первых в мире суперкаров.

XKSS — серийная версия гоночного Jaguar D-Type, который трижды триумфовал в легендарных гонках «24 часа Ле-Мана». Его изюминкой был инновационный, по тем временам, кузов типа монокок из алюминия.

Благодаря ему масса Jaguar XKSS составила всего 921 кг. Кабриолет с 3,4-литровой рядной шестеркой на 260 л. с. способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 240 км/ч.

Планировалось выпустить 25 таких авто, однако удалось собрать только 16 суперкаров, потому что остальные недостроенные авто уничтожил пожар на заводе Jaguar.

Конкретно этот XKSS начинал жизнь, как гоночный Jaguar D-Type, однако позже был переделан в дорожное авто. Спортивное авто имело немало владельцев и в разное время хранилось в коллекциях в Великобритании, Австралии и Германии. Суперкар Jaguar хорошо сохранился, а в комплекте с ним идет немало оригинальных запчастей.

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