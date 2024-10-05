Белоруска создала приложение, которое по переписке определит, любит ли вас партнер 3 5.10.2024, 14:28

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На это ее вдохновил «бывший».

Белорусская разработчица Вера Николайкина написала приложение, которое анализирует переписки и выясняет, насколько крепки романтические отношения между людьми. На такую идею ее много лет назад вдохновили подозрения, что ее молодой человек разлюбил ее. Об этом Николайкина, которая сейчас живет в Португалии, сама рассказала в соцсети Х.

Приложение называется Spilk — и оно уже доступно для скачивания на iOS и Android. В него можно загружать переписки из Telegram и WhatsApp и Instagram.

Spilk анализирует количество сообщений от собеседника, с какой скоростью вам отвечают, а еще — сколько ваших сообщений остались без ответа. После этого приложение построит график, на котором наглядно продемонстрирует динамику общения.

— Когда была молодой, я решила, что парень меня разлюбил и стал меньше писать. Вместо того, чтобы как нормальный человек поговорить, я села писать клиент к Telegram (помощник, который помогает запрашивать данные на сервере. — Прим. ред.), чтобы выгрузить нашу переписку и прийти с так называемыми доказательствами. Сообщения я выгрузила, но, к сожалению, я оказалась недостаточно умной и образованной, чтобы нарисовать красивый график, — вспоминала Николайкина.

Годы спустя с помощью уже другого бывшего партнера, который придумал похожую идею, белоруска написала приложение. Оно наконец позволило ей проанализировать переписку — теперь у Николайкиной действительно есть доказательства, что более семи лет назад ее партнер охладел к общению с ней.

— Мораль этой истории такая: если тебе кажется, что тебя не любят, то так оно и есть, — сделала вывод белоруска.

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