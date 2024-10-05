Российский Су-25 рухнул у Константиновки, проиграв воздушный бой 5.10.2024, 13:40

Опубликованы кадры с места падения.

Утром в субботу, 5 октября, российский штурмовик Су-25 рухнул на жилые дома в районе Константиновки, что на Донбассе. Кадры ликвидации борта и видео с места падения уже оперативно опубликованы в Сети, передает «Диалог.UA».

Штурмовик Су-25 с красной звездой на крыле, что подтверждает его принадлежность к ВКС России, рухнул прямо на жилые дома. Есть ли пострадавшие на месте падения, на данный момент неизвестно.

Судя по всему, боевой самолет РФ залетел в зону контроля украинской ПВО и ожидаемо был ликвидирован.

Опубликованы, предварительно, кадры поражения борта другим самолетом в ходе воздушного боя.

Z-каналы поспешили объявить о сбитии украинского самолета под Часов Яром. Сейчас, когда появились кадры с места, они начали удалять эти сообщения.

Военный эксперт Ян Матвеев прокомментировал инцидент. Он отметил, что появилось уже несколько видео с разных ракурсов воздушного боя, это подтверждает достоверность информации.

«Один из источников утверждает, что это Су-25, но я не встречал фото штурмовиков именно с пикселем, особенно бело-серым. Подождем подробностей… Смущает то, зачем Су-25 рядом с фронтом забрался на такую высоту. Но все говорит в пользу того, что кадры настоящие», - написал он.

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин предположил, что российский борт мог пасть жертвой «дружественного огня».

«Еще такого не было, чтобы оккупанты сами своего сбили, да еще и своим самолетом, да еще и в светлое время суток», — написал он в Telegram.

Однако, учитывая место падения борта, более вероятная версия, что он был уничтожен Силами обороны Украины.

Отметим, что штурмовики Су-25 являются носителями КАБов и ФАБов. Они оказывают очень активную огневую поддержку наступающим силам ВС РФ на Донбассе, буквально стирая авиабомбами населенные пункты и позиции ВСУ.

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