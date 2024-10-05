Байден о выборах президента США: Не знаю, будут ли они мирными 1 5.10.2024, 15:28

Политик прокомментировал недавние заявления Трампа и Вэнса.

Американский президент Джо Байден не уверен, что выборы в США 5 ноября пройдут мирно.

Об этом сообщает ABC News.

В частности, он, сославшись на недавние комментарии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, выразил обеспокоенность.

«Я уверен, что выборы будут свободными и справедливыми. Я не знаю, будут ли они мирными», - сказал Байден.

По его словам, в прошлый раз результат не понравился Трампу и это в итоге привело к попытке взять Капитолий штурмом. Его кандидат в вице-президенты Вэнс также не сказал, что примет результат выборов-2024.

«Поэтому я обеспокоен тем, что они собираются делать», - добавил Байден.

О чем говорил Вэнс

На этой неделе на дебатах с оппонентом от демократов Вэнсу припомнили его комментарии о том, что если бы он был вице-президентом в начале 2021 года, то не утвердил бы результаты выборов, а попросил бы штаты направить альтернативные списки выборщиков.

Модераторы CBS спросили, будет ли он также оспаривать выборы-2024 года, если все губернаторы подпишут результаты.

«Послушайте, президент Трамп сказал, что в 2020 году были проблемы, и я считаю, что мы должны бороться по этим вопросам, обсуждать их мирно на площади», - ответил он.

Это привело к словесной стычке с Тимом Уолцем, кандидатом в вице-президенты от демократов, который прямо спросил, считает ли Вэнс, что Трамп проиграл выборы.

«Тим, я сосредоточен на будущем», - уклончиво ответил он.

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