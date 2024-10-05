Супруги Кара-Мурза удостоены в Австрии правозащитной премии 3 5.10.2024, 14:35

Церемония награждения прошла в Вене.

Российский оппозиционный политик и публицист Владимир Кара-Мурза и его жена Евгения удостоены в Австрии премии фонда имени Бруно Крайского за заслуги в области прав человека. Церемония награждения прошла в Вене вечером в пятницу, 4 октября, сообщает «Немецкая волна».

В обосновании присуждения награды указывается, что Евгения и Владимир Кара-Мурза разными способами добиваются того, чтобы «привлечь российское правительство и коррумпированных кремлевских чиновников к ответственности за нарушение прав человека, демократии и верховенства закона». После того как Владимир Кара-Мурза был осужден в России по политическим мотивам на 25 лет лишения свободы, его жена Евгения продолжила работу своего мужа в качестве директора по адвокации Фонда «Свободная Россия», сосредоточившись на публичной дипломатии и глобальной пропаганде от имени российского гражданского общества, отмечают учредители премии.

Владимир Кара-Мурза был освобожден из заключения в августе этого года и продолжает свою правозащитную деятельность за пределами России, указывается в сообщении фонда имени Бруно Крайского.

С приветственным словом к участникам церемонии награждения обратился основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Владимир и Евгения Кара-Мурза продолжают борьбу за освобождение из российских тюрем других политзаключенных. Они настаивают на том, что в некоторых случаях, например для московского депутата Алексея Горинова и журналистки Марии Пономаренко, приговоренных к длительным срокам за критику войны России против Украины, речь идет о жизни и смерти.

Евгения Кара-Мурза потребовала от политиков на Западе проявлять больше активности. «Когда идет настоящая битва между добром и злом, когда диктаторы объединяются и ставят под угрозу выживание демократии во всем мире, нельзя быть нейтральными», - заявила она агентству APA.

Владимир Кара-Мурза напомнил о словах советского диссидента Владимира Буковского о том, что «для многих западных политиков возможность пожарить утренний бекон на советском газе гораздо важнее каких-то там прав человека», передает агентство dpa.

Напомним, что в 2005 году премию фонда имени Бруно Крайского за заслуги в области прав человека получил политик и правозащитник, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

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