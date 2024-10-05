закрыть
5 октября 2024, суббота, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Свободных мест нет»

3
  • 5.10.2024, 15:39
  • 3,238
«Свободных мест нет»

Госпансионаты не подготовлены к наплыву подопечных.

С 1 октября в Беларуси заработало лицензирование работы социальных пансионатов частных форм собственности. Из-за этого почти все дома престарелых фактически закрылись — по информации Deutsche Welle, право на работу получил только пансионат «Перлинка» в Кобринском районе. Фактически рынок социального ухода оказался в руках государства.

«Еврорадио» выясняло, справляются ли государственные учреждения с наплывом подопечных из закрытых пансионатов.

Мало конструктива

Для выяснения подготовленности госучреждений журналисты обратились к ним с письменными запросами под видом людей, чьи родственники из закрытых частных домов престарелых фактически оказались на улице. Вопросов было два: что делать в такой ситуации и какие решения предлагает государство.

Частные пансионаты не принимают престарелых — люди могут оказаться на улице

Письма были разосланы на указанные на официальных сайтах ящики всех областных комитетов по труду и социальной защите, а также в Минтруда.

В течение трех дней журналисты получили не очень содержательные ответы.

Так, витебский и брестский комитеты отказались рассматривать присланное письмо и предложили к ним обратиться через другой сервис обращений: www.xn--80abnmycp7evc.xn--90ais.

В Минтруда в свою очередь ответили, что по электронной почте они на вопросы не отвечают и предложили позвонить на горячую линию утром в субботу 5 октября.

Гомельский комитет оказался более конструктивным — расписал, какие категории граждан могут попасть в государственные соцпансионаты, что для этого нужно собрать документы и подать их в территориальные центры по месту жительства.

Также там предложили прислать им номер мобильного телефона, чтобы специалист связался и объяснил процедуру.

Другие комитеты — могилевского, минского, гродненского облисполкомов — вообще ничего не ответили.

«Я сама не знаю, как это будет»

Следующим шагом стал телефонный обзвон.

Журналисты дозвонились в Комитет по труду и социальной защите Минской области, выдавая себя за гражданина, чей пожилой родственник (в нашем случае отец) лишился обслуживания в частном пансионате, а возможности обеспечить его содержание дома нет.

- Какой выход на сегодняшний день? Мы можем вам предоставить государственный пансионат. Но не прямо сейчас, ведь нужно пройти медицинское обследование и получить необходимые документы, — ответили сотрудники ведомства, предложив на этот период престарелого родственника оставить дома.

Однако на той стороне провода не решились прогнозировать, сколько времени займет получение необходимых документов и оформление в пансионат.

Журналистам предложили уточнить информацию в Территориальном центре социального обслуживания Борисова (по легенде, там зарегистрирован отец), который занимается подготовкой документов. Областной комитет, в свою очередь, выдает путевки в пансионат.

В Территориальном центре нас огорошили — свободных мест там не оказалось.

- У нас сейчас со свободными местами проблема. Не устроены даже одинокие люди, лежащие на социальной кровати. И по положению у нас написано, что в дома-интернаты направляются одинокие граждане. А если у человека есть родственники, то они должны попасть к ним. И только при наличии свободных мест мы можем чем-то помочь.

Чтобы пристроить нашего престарелого отца придется ждать в очереди. И неизвестно, как долго.

- У нас путевки выдает областной комитет [по труду и соцзащите] по всем районам, а их у нас 22. Вот у нас была бумага, мы с августа по 1 октября вообще не высылали документы, потому что не было мест.

Теперь какими партиями мы будем высылать, как распределять — неизвестно. <...> Нам, например, на социальные кровати в понедельник привезли семь одиноких пенсионеров, такие дела.

Чтобы попасть в очередь на социальный пансионат, после оформления всех документов их необходимо передать в Территориальный центр, который будет связываться с родственниками.

Насколько долгим может быть ожидание, нам тоже не смогли объяснить.

- Честно говоря, я сама не знаю, как это будет. Потому что нам прислали письмо, что те престарелые, у кого есть дети, могут рассчитывать на пансионат только при наличии свободных мест. А так этих мест нет, и я не знаю, когда они появятся. Может новый дом-интернат откроют, не знаю.

Как видно на примере Минской области, государство оказалось неподготовленным к закрытию частных пансионатов, переложив решение проблем на родственников престарелых.

Что происходит в других регионах Беларуси, сложно представить.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский