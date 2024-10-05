«Свободных мест нет» 3 5.10.2024, 15:39

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Госпансионаты не подготовлены к наплыву подопечных.

С 1 октября в Беларуси заработало лицензирование работы социальных пансионатов частных форм собственности. Из-за этого почти все дома престарелых фактически закрылись — по информации Deutsche Welle, право на работу получил только пансионат «Перлинка» в Кобринском районе. Фактически рынок социального ухода оказался в руках государства.

«Еврорадио» выясняло, справляются ли государственные учреждения с наплывом подопечных из закрытых пансионатов.

Мало конструктива

Для выяснения подготовленности госучреждений журналисты обратились к ним с письменными запросами под видом людей, чьи родственники из закрытых частных домов престарелых фактически оказались на улице. Вопросов было два: что делать в такой ситуации и какие решения предлагает государство.

Частные пансионаты не принимают престарелых — люди могут оказаться на улице

Письма были разосланы на указанные на официальных сайтах ящики всех областных комитетов по труду и социальной защите, а также в Минтруда.

В течение трех дней журналисты получили не очень содержательные ответы.

Так, витебский и брестский комитеты отказались рассматривать присланное письмо и предложили к ним обратиться через другой сервис обращений: www.xn--80abnmycp7evc.xn--90ais.

В Минтруда в свою очередь ответили, что по электронной почте они на вопросы не отвечают и предложили позвонить на горячую линию утром в субботу 5 октября.

Гомельский комитет оказался более конструктивным — расписал, какие категории граждан могут попасть в государственные соцпансионаты, что для этого нужно собрать документы и подать их в территориальные центры по месту жительства.

Также там предложили прислать им номер мобильного телефона, чтобы специалист связался и объяснил процедуру.

Другие комитеты — могилевского, минского, гродненского облисполкомов — вообще ничего не ответили.

«Я сама не знаю, как это будет»

Следующим шагом стал телефонный обзвон.

Журналисты дозвонились в Комитет по труду и социальной защите Минской области, выдавая себя за гражданина, чей пожилой родственник (в нашем случае отец) лишился обслуживания в частном пансионате, а возможности обеспечить его содержание дома нет.

- Какой выход на сегодняшний день? Мы можем вам предоставить государственный пансионат. Но не прямо сейчас, ведь нужно пройти медицинское обследование и получить необходимые документы, — ответили сотрудники ведомства, предложив на этот период престарелого родственника оставить дома.

Однако на той стороне провода не решились прогнозировать, сколько времени займет получение необходимых документов и оформление в пансионат.

Журналистам предложили уточнить информацию в Территориальном центре социального обслуживания Борисова (по легенде, там зарегистрирован отец), который занимается подготовкой документов. Областной комитет, в свою очередь, выдает путевки в пансионат.

В Территориальном центре нас огорошили — свободных мест там не оказалось.

- У нас сейчас со свободными местами проблема. Не устроены даже одинокие люди, лежащие на социальной кровати. И по положению у нас написано, что в дома-интернаты направляются одинокие граждане. А если у человека есть родственники, то они должны попасть к ним. И только при наличии свободных мест мы можем чем-то помочь.

Чтобы пристроить нашего престарелого отца придется ждать в очереди. И неизвестно, как долго.

- У нас путевки выдает областной комитет [по труду и соцзащите] по всем районам, а их у нас 22. Вот у нас была бумага, мы с августа по 1 октября вообще не высылали документы, потому что не было мест.

Теперь какими партиями мы будем высылать, как распределять — неизвестно. <...> Нам, например, на социальные кровати в понедельник привезли семь одиноких пенсионеров, такие дела.

Чтобы попасть в очередь на социальный пансионат, после оформления всех документов их необходимо передать в Территориальный центр, который будет связываться с родственниками.

Насколько долгим может быть ожидание, нам тоже не смогли объяснить.

- Честно говоря, я сама не знаю, как это будет. Потому что нам прислали письмо, что те престарелые, у кого есть дети, могут рассчитывать на пансионат только при наличии свободных мест. А так этих мест нет, и я не знаю, когда они появятся. Может новый дом-интернат откроют, не знаю.

Как видно на примере Минской области, государство оказалось неподготовленным к закрытию частных пансионатов, переложив решение проблем на родственников престарелых.

Что происходит в других регионах Беларуси, сложно представить.

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