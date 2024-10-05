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РФ поставила в Беларусь более 2500 тонн боеприпасов и десятки единиц техники по ЖД

  • 5.10.2024, 16:59
  • 1,082
РФ поставила в Беларусь более 2500 тонн боеприпасов и десятки единиц техники по ЖД

За девять месяцев.

Стало известно, что за 9 месяцев текущего года РФ поставила в Беларусь более 2500 тонн боеприпасов, а также десятки единиц различной военной техники и комплектующих. По данным «Сообщества железнодорожников Беларуси», наиболее крупные поставки боеприпасов произвели на 2631-ю авиабазу ракетного вооружения и боеприпасов (Прудок, Витебская обл).

Всего в июле-августе в Прудок прибыло 43 вагона с боеприпасами, общей массой порядка 1 100 тонн. Боеприпасы туда отправлялись из:

- 12-го арсенала хранения авиационных средств поражения ВВС РФ (станция Патрикеево);

- 13-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управление МО РФ (станция Котово);

- Объединённого стратегического командования ЮВО (станции Марцево);

- 559-го гвардейского бомбардировочно-авиационного полка (станция Морозовская);

- 859-го центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ (станция Ейск);

- АО «Завод Пластмасс» (станция Потанино).

Известно, что больше всего вагонов с боеприпасами в Прудок было отправлено с 13-го арсенала МО РФ — 25 вагонов с ракетным вооружением.

Помимо этого, эшелоны с боеприпасами общей массой в 1430 тонн также прибыли из РФ на белорусские станции Бобр (391-я артиллерийская база боеприпасов), Столбцы (25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения) и Центролит (1393-я база артиллерийских боеприпасов).

Кроме того, в течение 2024 года было и не менее четырех поставок с техникой и оборудованием военного назначения из РФ. Так на станцию Новобелицкая прибыло 6 вагонов с артиллерийской техникой, на станцию Озерище — 6 вагонов с автомобильной и 7 вагонов с гусеничной техникой, а на станцию Лида прибыло 10 вагонов с радиолокационным оборудованием.

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