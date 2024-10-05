«Снарядную дружбу Путина и Ким Чен Ына можно разбить» 2 5.10.2024, 18:04

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В ВСУ назвали способ.

Чтобы у России было меньше возможностей для обстрелов Украины, нужно перерезать ей логистику. В том числе и пути снабжения, по которым боеприпасы поступают оккупантам из Северной Кореи. Об этом заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

В эфире «Эспрессо» он ответил на вопрос о том, можно ли сорвать поставки боеприпасов россиянами от Пхеньяна, если они направляются врагу по морю.

- Военно-морская логистика в том виде, как она существовала в прошлом году, уже не работает, - отметил Плетенчук и уточнил, что украинские войска уже поразили большие десантные корабли РФ, такие как Новочеркасск и Цазарь Куников. Также украинцы нанесли сокрушительные удары и по паромным переправам, которые уже не работают.

Также Дмитрий Плетечук подчеркнул, что нужно уничтожать не только корабли обеспечения, но и Крымский мост. Сейчас оккупанты стянули в район эстакады ракеты для ПВО и пытаются ее "защитить" больше, чем важные объекты на территории РФ.

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