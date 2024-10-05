Спецназовцы СБУ устроили оккупантам настоящую «дорогу гнева»1
- 5.10.2024, 21:01
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Видеофакт.
Ежедневно украинские воины заставляют врага дорого платить за то, что они ступили на их землю. В СБУ поразили цифрой уничтоженной за неделю российской техники.
Спецназовцы ЦСО «А» СБУ поделились своими достижениями за прошедшую неделю. Их высокоточные удары не оставляют врагу шансов – они погибают вместе с обломками своей техники.
Так, за прошедшую неделю воины Службы безопасности Украины «отминусовали»:
- 10 танков,
- 33 ББМ,
- 18 артсистем и РСЗО,
- 4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР,
- 219 единиц автотранспорта,
- 25 БПЛА и 22 антенны связи,
- 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций,
- 2 склада с боеприпасами.
Также было ликвидировано 176 оккупантов.