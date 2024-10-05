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Спецназовцы СБУ устроили оккупантам настоящую «дорогу гнева»

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  • 5.10.2024, 21:01
  • 3,612
Спецназовцы СБУ устроили оккупантам настоящую «дорогу гнева»

Видеофакт.

Ежедневно украинские воины заставляют врага дорого платить за то, что они ступили на их землю. В СБУ поразили цифрой уничтоженной за неделю российской техники.

Спецназовцы ЦСО «А» СБУ поделились своими достижениями за прошедшую неделю. Их высокоточные удары не оставляют врагу шансов – они погибают вместе с обломками своей техники.

Так, за прошедшую неделю воины Службы безопасности Украины «отминусовали»:

- 10 танков,

- 33 ББМ,

- 18 артсистем и РСЗО,

- 4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР,

- 219 единиц автотранспорта,

- 25 БПЛА и 22 антенны связи,

- 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций,

- 2 склада с боеприпасами.

Также было ликвидировано 176 оккупантов.

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