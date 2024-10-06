В Минске перестал работать интернет от A1 6 6.10.2024, 8:40

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Люди злятся.

Жители Малиновки в Минске уже день сидят без стационарного интернета. Судя по сообщениям, проблема коснулась пользователей А1. Связь пропала рано утром в субботу и, судя по сообщениям, не восстановилась по состоянию на 22 часа, пишет «Онлайнер».

«Крайне неприятно: ни робот-пылесос не работает, ни телевизор, ни Wi-Fi… Проблема в том, что от компании нет никакой информации, вообще ничего по этому поводу. Люди злятся», — пишут абоненты.

На сайте и в соцсетях оператора о сбое ничего не говорится, с техподдержкой оперативно связаться не удается.

По словам тех, у кого получилось достучаться до технической поддержки, специалисты оператора подтверждают «трудности» и утверждают, что «работают над их устранением».

Можно предположить, что проблема связана с повреждением оптического кабеля из-за оплавления изоляции проводки в подвале одного из жилых домов по улице Есенина. Во всяком случае на это и возможные перебои с интернетом указывают МЧС и МТИС.

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