Дружба Лукашенко с Москвой снова ударит по кошелькам белорусов
- 6.10.2024, 9:02
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Стало известно, что подорожает в 2025 году.
На 2025 год в Беларуси запланировано повышение ставок акцизов на сигареты. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.
В 2025 году хотят повысить ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой хотят поднять в январе с нынешних 106,88 до 119,59 рубля (рост на 11,9%), а для второй — с 155,85 до 163,64 рубля (повышение на 5%).
Напомним, в 2024-м их поднимали на 11,8% и 6% соответственно.
Ранее чиновники заявляли про поэтапное сближение ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе Россией.
Жидкость для электронных сигарет тоже должна подорожать
Ставки акцизов на жидкости для электронных систем хотят поднять с 81 до 85 копеек за 1 мл. Рост — на 4,9%.
Ставки акцизов на нетабачную никотиносодержащую продукцию также намерены повысить — с 97,63 до 102,51 рубля за 1 килограмм. Рост — на 5%.