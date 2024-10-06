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Дружба Лукашенко с Москвой снова ударит по кошелькам белорусов

  • 6.10.2024, 9:02
  • 4,008
Дружба Лукашенко с Москвой снова ударит по кошелькам белорусов

Стало известно, что подорожает в 2025 году.

На 2025 год в Беларуси запланировано повышение ставок акцизов на сигареты. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

В 2025 году хотят повысить ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой хотят поднять в январе с нынешних 106,88 до 119,59 рубля (рост на 11,9%), а для второй — с 155,85 до 163,64 рубля (повышение на 5%).

Напомним, в 2024-м их поднимали на 11,8% и 6% соответственно.

Ранее чиновники заявляли про поэтапное сближение ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе Россией.

Жидкость для электронных сигарет тоже должна подорожать

Ставки акцизов на жидкости для электронных систем хотят поднять с 81 до 85 копеек за 1 мл. Рост — на 4,9%.

Ставки акцизов на нетабачную никотиносодержащую продукцию также намерены повысить — с 97,63 до 102,51 рубля за 1 килограмм. Рост — на 5%.

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